Sarı Kantaron bitkisini duymayan yoktur herhalde. Birçok rahatsızlığa iyi gelen ve uzun zamandır kullanılan sarı kantaron sağlık için oldukça faydalıdır.

Sarı çiçekli bir bitki olan sarı kantaron birçok bölgede kendiliğinden yetişebilen oldukça faydalı bir bitkidir. Faydalarını saymakla bitiremeyiz. Çok faydalı olduğu bilindiğinden dolayı tüketimi bir hayli artmış olan bitkiler arasındadır. Sarı kantaron hem yağ hem de çay olarak tüketilebilir. Sarı Kantaron yağı ve Sarı Kantaron çayı hakkında tüm bilgileri yazımızda sizler için derledik.



Sarı kantaron faydaları

Sarı kantaron neye iyi gelir? Birçok rahatsızlığa faydası olan kantaron yağı ve çayının faydalarını araştırdık ve aşağıda sizler için derledik.

• Özellikle strese bağlı olan rahatsızlık ve hastalıklarda sıkça kullanılır. Uzman kişilerin araştırmalarına göre içeriğinde hyperisin maddesi yani mutluluk hormonunun salgılanmasına faydası olan maddeyi içerdiğinden dolayı kullanan kişilerde mutluluk hormonunun arttığı, stresin ve depresyonun azaldığı gözlemlenmiştir. Depresyon tedavisi gören kişilerin kullanması özellikle tavsiye edilir.

• Kantaron aynı zamanda hormonları düzenler.

• Gut hastalığına iyi gelir.

• Baş ağrılarına iyi gelir.

• Sedef hastalığı ve egzama gibi cilt hastalıkları tedavisinde kullanılır.

• Sindirim sisteminde rahatlama meydana getirir.

• Kadınların regl düzensizliklerini düzenler. Regl düzensizliği yaşayan kadınlar için günde 1 bardak tüketmeleri uygun görülmüştür.

• İltihapları giderici bir etkisi vardır.

• Stresin etkilerini azaltarak kan basıncını düşürür.

• Ağrı kesici özelliği vardır. Kramp etkilerine karşı kantaron çayı içilmesi tavsiye edilir.

• Mikrop öldürücü etkisinin olmasından dolayı 100 gram kuru kantaron çeyrek litre zeytinyağı ile 15 gün bekletilir. Süzüldükten sonra kullanılır.

• Yaraların iyileşmesi özelliğini bulundurduğu için ayrıca çayı banyo yaparak kullanabilirsiniz.

• Sırt, kas, bel ağrıları ve romatizma ağrılarına iyi gelir. Yağı ağrıyan kısımlarınıza her gün masaj yapar gibi sürebilirsiniz.

• Yanıkların üzerine sürebilirsiniz. Güneş yanığı ve ya herhangi bir yanık durumunda yanmış olan bölgeye kantaron yağı uygulayabilirsiniz. Birkaç saat içerisinde yanığın vermiş olduğu acıyı azaltacak ve iyi gelecektir.

• Yara tedavilerinde kullanılır. Yaralara iyi gelir, izlerin kapanmasına yardımcı olur.

• Faydalarından bir diğeri de uykuda idrarını tutamama rahatsızlığına iyi gelmesidir.

• Görme rahatsızlığı olan kişilerin tedavilerinde de kullanılır. Özellikle sarı nokta hastalığında önemli ölçüde faydası olduğu görülmüştür.

• Alkol bağımlılığında oluşan eller ve ayaklarda oluşan titremeleri de engellediği ve iyi geldiği görülmüştür.

• Uykusuzluk, stres, kaygı, korku gibi durumlara da iyi gelir. Akşamları kantaron çayı yaparak içebilirsiniz.

• Ateş düşürücü özelliği de bulunmaktadır.

• Balgam söktürücüdür.



Sarı kantaron ne işe yarar?

Çay ve yağ şeklinde satın sarı kantaron bitkisi içeriğinde antioksidan ve anti inflamatuar sayesinde kas ağrıları, eklem rahatsızlığı, romatizma, ve gut hastalığı gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Mide ve mide rahatsızlıkların iyileşmesinde işe yarar. Gerginliğe iyi gelip sinirlerin yatıştırılmasında kullanılır. Ayrıca menapoz gibi dönemlerde sakinleştirerek önemli ölçüde işe yaradığı gözlemlenmiştir. Sarı kantaron hapını yalnızca yurtdışında bulabilirsiniz.



Sarı kantaron nasıl kullanılır?

Çay olarak tüketebilirsiniz. İki bardak içme suyunu kaynatın. Kantaron çayı için bir yemek kaşığı kantaron bitkisini elleriniz ile küçük parçalara ayırın. Parçalara ayırmış olduğunuz bitkileri yarım litre suyun içerisine atın ve yaklaşık 13 dakika kadar kaynatın. Çok fazla kaynatmaya gerek duymaz. Kaynadıktan sonra 5 dakika kadar dinlenmesi için bekletin ve sonra süzün. Çay fincanınıza servis ederek sıcak halde istediğiniz saat diliminde içebilirsiniz. Dilerseniz az miktarda limon ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.



Aşırı kullanımı halinde baş dönmesi, mide bulantısı ve yorgunluk yapabilir. Bu yüzden aşırı tüketmemeye özen gösterin. Ayrıca şizofren ve alzheimer hastalığı olan kişilerin ve hamilelerin kullanmaması önerilir.



Sarı kantaron nerede satılır?

Büyük aktarlar dahil ayrıca internet üzerinden de satın alabilirsiniz. Fakat güvendiğiniz sitelerden almaya özen göstermelisiniz.



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