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"Sarı Sabır Çiçekleri"

Mahmut Karatoprak'tan resim ve desen sergisi...
Mahmut Karatoprak’ın günlük imgeler ve lekelerin biçim kazanıp anlamlandırıldığı objelerle bezenmiş çalışmaları “Sarı Sabır Çiçekleri” isimli resim ve desen sergisi 20 kasımdan itibaren Galeri Selvin’de.

 
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