Leitz Complete serisinin yeni ürünü, aynı anda dört mobil cihazı şarj edebiliyor.
Mobil yaşamın getirdiği özgürlüğü çok sevdik, bir de şu şarj sorunu olmasa! Ama bunun da çaresi bulundu: Leitz Complete serisinden çıkan mobil cihazlar için masaüstü şarj cihazı, 4 USB girişiyle aynı anda 4 mobil cihazı (4 telefon veya 3 telefon 1 tablet) şarj edebiliyor.Leitz’in Complete serisinin yeni ürünü Masaüstü Şarj Cihazı, mobil cihazların şarj sorununu çözecek hem fonksiyonel hem de şık bir seçenek sunuyor. Bu pratik istasyon, dört cep telefonunu veya 3 cep telefonu ile 1 tableti aynı anda şarj ediyor, kablolar içinde kaldığı için karmaşık görüntülere son veriyor. Dört cihaz aynı anda şarj olurken bile şarj süresi uzamıyor. Satış fiyatı ise 160 TL + KDV