SBS başarısını TEOG’da da gösterdi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Son 4 yıldır SBS’de en başarılı okul olan Doğa Koleji, bu yıl da kırılması çok zor bir rekora imza attı.

Doğa Koleji öğrencilerinin % 57’si, bu yıl ilk kez uygulanan TEOG’da, en az bir alanda bütün soruları doğru yanıtlayarak büyük bir başarı elde etti. Birinci dönem yapılan TEOG sınavlarında 7 Doğa Koleji öğrencisi tüm soruları doğru yanıtlarken, ikinci dönem yapılan TEOG sınavlarında ise 37 Doğa Koleji öğrencisi tüm soruları doğru yanıtladı.

Doğa Koleji’nin ortaokul öğrencilerine yönelik kendine has eğitim modeli “SOES” kapsamında eğitim gören Yiğit Yüce ve Civan İzol, her iki TEOG sınavında da tüm soruları doğru yanıtlayarak TEOG sınavının zirvesinde yer aldı. TEOG sınavlarında Acıbadem Doğa Koleji Bilim Okulu ise, 687.656 puan ortalamasıyla “Türkiye’nin en başarılı okulu” oldu.

Doğa Koleji’nin SOES eğitim modeli ile 4 yıllık SBS başarısının ardından TEOG’da da başarısını kanıtladı. Öğrenci merkezli eğitim felsefesiyle kazandığı başarılara bir yenisini daha ekleyen Doğa Koleji, TEOG sınavında tüm branşlardaki soruların tamamını doğru yapan 42 öğrencisi ile yine zirveye yerleşti. Bu sene ilk kez uygulanan ortak sınavlarda (TEOG) öğrenciler Doğa Koleji’nin uzman öğretmen kadrosu tarafından hazırlanan soruların benzer ve aynı olanlarıyla karşılaştı. Sınavın ardından görüşleri alınan Doğa Koleji öğrencileri ortak deneme sınavları, yaprak testleri ve ödev kitaplarındaki soruları çözmüş gibi hissettiklerini ve sınavları çok rahat atlattıklarını belirttiler.



Kasım ve Nisan ayında 6 branştan yapılan TEOG sınavında 3210 öğrencinin 1822’si en az bir alanda bütün soruları doğru yanıtlayarak büyük bir başarı sergiledi.



687.656 puan ortalaması

TEOG’da da zirveye yerleşen Doğa Koleji başarılı olan okullar sıralamasında da en yüksek puanı elde etti. Acıbadem Doğa Koleji Bilim Okulu, 687.656 puan ortalamasıyla Türkiye’de zirveye yerleşirken Acıbadem Bilim, Ankara İncek, Antalya, Atakent, Ataşehir, Bahçelievler, Balıkesir, Bostancı, Bursa Hamitler, Halkalı Bilim, İnegöl, Kocaeli, Malatya, Mersin, Şişli-Bomonti Bilim, Topkapı, Üsküdar ve Yakacık kampüslerindeki 42 öğrenci de tüm soruları doğru yanıtladı.



Kazanmak değil, başarmak amaçlı eğitim!

Doğa Koleji Genel Müdür Yardımcısı Ömer Suat Gündoğdu; TEOG başarısı ile ilgili görüşlerini “Bizler öğrencilerimizin her alanda başarılı olabilmesi için onların tüm duyularına hitap eden eğitim modelleri geliştiriyor ve çocuklarımızın anaokulundan itibaren bu modellerle sistemli eğitim almasını sağlıyoruz. Öğrencilerimize “kazanmak” yerine “başarmak” felsefesiyle eğitim veriyoruz. Biliyoruz ki gerçek başarı sadece soru çözmek anlamına gelmez, dolayısıyla öğrencilerimizi sınav kazanmaya odaklamıyoruz. Akademik başarıların yanı sıra hayatta da başarılı olabilen, öğrenmeyi seven, girişimci, kendine güvenen ve sosyal hayatta da aktif nesiller yetiştirmeyi amaçlıyor, bunun yanında öğrencilerimize çalışma disiplini kazandırıyoruz. Bu felsefeyle eğitim alan çocuklarımız da tüm sınavlarda başarıdan başarıya koşuyor” şeklinde ifade etti.