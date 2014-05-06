Şebnem Dönmez çocuklarla sosyal sorumluluk bilincini tartışacak!

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Koruncuk Haftası bu yıl üçüncü kez 5-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleşecek

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı tarafından kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocukların sorunlarını gündeme taşımak ve çözümler üretmek amacıyla düzenlenen Koruncuk Haftası bu yıl üçüncü kez 5-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleşecek. 3. Koruncuk Haftası kapsamında gerçekleşecek “Dinle Bakalım” adlı açık oturum, sevilen oyuncu Şebnem Dönmez’in moderatörlüğünde 6 Mayıs Salı günü saat 10.00’da Bahçeşehir Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek. “Çocuk Gözüyle Sosyal Sorumluluk” konulu açık oturumda, farklı okullardan ilköğretim seviyesindeki öğrenciler, sosyal sorumluluk projelerinin kendileri için ne anlam ifade ettiğini anlatarak, katıldıkları projeler hakkındaki deneyimlerini paylaşacak. MEF Okulları, Açı Okulları, Enka Okulları, TED Koleji, Hisar Okulları, Alev Okulları, Modafen Koleji, Darüşşafaka Okulları’ndan öğrencilerin katılacağı açık oturumda ilk kez çocukların diliyle “Sosyal Sorumluluk” kavramı tartışılacak.



Tarih: 6 Mayıs 2014, Salı

Yer: Bahçeşehir Üniversitesi / Çırağan Caddesi No.4-6 Beşiktaş

Saat: 10.00-12.00 (09.30 Kayıt ve ikram)



Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı hakkında

1979 yılında gönüllü kişiler tarafından kurulan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (TKMÇV), her çocuğun şefkat, sevgi ve anlayış görme, yeterli beslenme ve sağlıklı bir ortamda yaşama, oyun ve eğlence olanaklarından yararlanma, çağdaş bir eğitim alma ve yeteneklerini geliştirme, kısaca insan haysiyetine yakışır bir şekilde yaşama hakkı olduğuna inanmaktadır. Amacı, kurup yaşattığı “Çocukköyleri” ile ailesi olmayan veya terk edilen, kişisel varlığı tehdit altında olan, ihmal veya istismara uğramış, kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılmış korunmaya muhtaç çocukları (Koruncukları), “Çocukköyleri”nde hazırladığı aile ortamıyla toplumda başarılı bireyler haline getirmek ve ülkemizde yaşanan korunmaya muhtaç çocuklar sorununa da çözüm sunarak örnek teşkil etmektir.