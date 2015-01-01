Üçüncü nesil Honda Jazz, insana enerji veren bir otomobil... Aracın kapladığı alanı en aza indirirken yolcuların yaşam alanını en üst seviyeye çıkarıyor. Sportif tasarımı ve canlı renkleri ile özellikle kadınların gözdesi olacak gibi görünüyor.

Yazı: Arzu Sözeriİstanbul’da sıcaktan kavrulduğumuz günlerin tam ortasında gelen bir davetle üçüncü nesil Honda Jazz’ı görmek üzere Frankfurt’a doğru yola çıktık. Otomobilden önce şahane bir hava ile karşılaştık. Düşünebiliyor musunuz, nem yok, hava 20 derece! İnsanın enerjisi geri geliyor, bir beden küçülüyorsunuz resmen. Bir yandan havanın keyfini sürerken bir yandan da Honda Akademi’de o capcanlı renklerdeki ‘Jazz’lardan birine atladık, test sürüşü için yola çıktık. Bizi rotadan çıkarmamaya yeminli navigasyonumuzla o güzel evlerin arasında, yemyeşil doğanın içinde saatlerce dolaştık, bol bol fotoğraf çektik. İnsana enerji veren otomobillerden biri Honda Jazz . B segmentinde kendini ispat edenler arasında. Tahmin ediyorum kadınların gözdesi. ‘Tahmin’ diyorum; malum ruhsatlara bakarak istatistik çıkarmak zor. Bir tasarım felsefesi var Jazz’ın: “Maksimum birey, minimum makine”. Bu felsefe, aracın kapladığı alanı en aza indirirken yolcuların yaşam alanını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Örneğin, ön koltukların altına konumlandırılan ince yakıt deposu, arka koltukların altında boş bir alan yaratılmasını sağlamış. Bu boşluk ile birlikte yenilikçi ve sihirli koltuklar ‘Magic Seats’ devreye girmiş.Standart kullanımda 354 litre olan bagaj, arka koltukların katlanması ile 1314 litrelik hacime ulaşıyor. Aslında tüm koltuklar bir şekilde hareket halinde; ihtiyaca göre şekillendirebilirsiniz. Dış tasarımda sportif ve güçlü bir duruş göze çarpıyor. X temasının işlendiği burun tasarımıyla tavan bitimine eklenmiş ve arka cama entegre stop lambaları sportif tasarımı destekliyor. Bir de bu tasarım capcanlı renklerle birleşince dikkat çekmemesi imkansız hale geliyor. Gelelim orta ve üst donanım seviyesinde bulunan Honda Connect kısmına... Orta konsola entegre 7 inç büyüklüğünde iki farklı yüz ile kişiselleştirebileceğiniz dokunmatik ekran, wifi, bluetooth, HDMI ve ‘mirrorlink’ özelliklerini destekliyor. Ayrıca geri görüş kamerasını da gösteriyor. Ve gerçekten bizden de tam puan alan ödüllü Garmin uydu navigasyonu...