Toprağın iyileştirici gücünü şehirde bahçe hayatı içinde yaşamaya ne dersiniz? Üstelik bunu mimari çizgi ve donatılar ile ekolojik bir şekilde gerçekleştirmek mümkün. Yemyeşil geniş bahçeli villalarla toprağın tazelik katma gücünü birleştirmek istiyorsanız, bu size iyi gelecek.

İstanbul Beykoz’da çevreye duyarlı bir yaklaşımla sürdürülebilir yaşam alanları sunan Düşler Vadisi Riva, doğal olanı gündelik yaşamın mümkün olan her anına taşımayı amaçlıyor.



Yaklaşık 1.400 villanın yer alacağı vadinin merkezinde doğal kaynak ve yağmur sularının toplanarak oluşturacağı biyolojik bir gölet kurulacak. Ayrıca; villanızın hemen karşısında hayatın farklı heyecanlarını su sporlarıyla keşfedeceğiniz, sıcacık kumların keyfini çıkaracağınız yüzülebilir bir lagüne ulaşabileceksiniz.







DOĞADAN ALINAN DOĞAYA



Tarım alanları ve atölyeleriyle sizi sağlıklı bir hayata davet eden bu yaşam alanında tüm vadiyi çevreleyen lavanta, biberiye, yasemin, kekik ve daha birçok bitki mutfağınızda sağlıklı tarifler hazırlamada yardımcı olacak.



Düşler Vadisi Riva’da evinizdeki organik atıkları komposta dönüştürebilecek, villanızın bahçesinde yer alan ekim alanında toprağınızı zenginleştirebileceksiniz.



DOĞANIN İÇİNDE, BİR ADIMDA ŞEHİRDE



Düşler Vadisi, İstanbul’da yaşadığınız strese, yorgunluğa ve kalabalığa çok uzak. Ama lokasyonuyla şehir merkezinin yanı başında. Vadi üç havalimanına da eşit mesafede. Dilediğinizi kullanabiliyorsunuz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 5, FSM Köprüsü’ne 15 dakika, Maslak’a ise 20 dakika mesafede. İstanbul’un doğayla içe içe bölgesi Riva’da hayat bulan proje, kolay ulaşım imkanına sahip bir noktada yer alıyor.