Şehrin merkezinde tatil keyfi yaşamak istemez misiniz?





İstanbul’da bronzlaşmak, serin sularda ferahlamak ve yazın keyfini doyasıya çıkarmak isteyenler Sürmeli İstanbul Hotel’in havuzunda buluşuyor.Gayrettepe’deki Sürmeli İstanbul Hotel, şehirden uzaklaşmadan, trafiğe girmeden birbirinden lezzetli atıştırmalıklar ve ikramlar eşliğinde yazın keyfini doyasıya yaşamaya davet ediyor.Sürmeli İstanbul Hotel’ in havuzu ile şehrin merkezinde günün stresinden uzaklaşacak, güneşin ve serin suların tadını çıkarırken, şefin yaza özel, hafif, sağlıklı ve lezzetli atıştırmalıkları, serinletici kokteylleri gibi ayrıcalıklı ikramlarla da kendinizi şımartacaksınız.40 yıllık tecrübe ile kaliteli hizmet anlayışını birleştiren, misafirlerini ev hassasiyetinde ağırlayan Sürmeli İstanbul Hotel, yaz günlerini keyfe dönüştürmeniz için sizleri bekliyor.