‘Selfie’ Yarışması

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TP-LINK, dünya genelinde ‘Selfie Yarışması’ başlattı. TP-LINK ürünü ile birlikte kendi fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşanlar arasında yapılacak seçim ile 14 kişi TP-LINK powerbank kazanacak.

Tüm dünya genelinde yapılan yarışmaya, TP-LINK ürünü ile birlikte fotoğrafını çekip, ‘TPLINKSelfie’ hashtag’i ile Facebook, Twitter ya da Instagram üzerinden paylaşım yapan herkes katılabiliyor. Yarışma sonucunda 14 kişi 10400mAh gücündeki TP-LINK’in powerbank’ını kazanacak. İngiltere TP-LINK jürisinin seçim yapacağı yarışmada tüm dünya ülkeleri kazanma fırsatı yakalayacak. 1 Nisan 2015 tarihine kadar devam edecek yarışmada ödül olarak verilecek olan TP-LINK TL-PB10400 powerbank, güçlü pili sayesinde akıllı telefonları birden fazla kez şarj edebiliyor. İki farklı USB çıkışı sayesinde aynı anda hem akılı telefon hem tablet bilgisayarı şarj edebilen ürün, ‘şarjım bitti’ sorununa çözüm sağlıyor.

