Selfie'ye alternatif: Zat-ı kadraj

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Türk Dil Kurumu'nun 'selfie' sözcüğüne alternatif bulmak üzere yaptığı çağrıya 500'e yakın öneri geldi

Türk Dil Kurumu’nun hafta başında yaptığı ‘selfie’ye Türkçe karşılık bulma çağrısına, hem yurt içinden hem de yurt dışından çok sayıda öneri geldi. Öneriler arasında ‘başyapıt’, ‘sosyapoz’, ‘bengil’, ‘şipşakım’, ‘doğaç’, ‘çekendi’, ‘çekerol’, ‘çeklaçek’, ‘kendicik’, ‘eday’, ‘ferdi’, ‘görsel salım’, ‘seyfi’, ‘tipi’ ve ‘kendirme’ gibi sözcükler bulunuyor. Kendi kendinin fotoğrafını çekip sosyal medyada yayımlama merakı ‘selfie’, Oscar gecesinde Hollywood yıldızlarının çektiği toplu selfie’den sonra başka bir boyut kazanmıştı. Şimdi devir toplu selfie’ler... TDK da hafta başında ‘selfie’ye Türkçe karşılık bulmak üzere bir çağtı yapmıştı. TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin, “Karşılık aranan yabancı sözler, görüşleri alınmak üzere kurumumuz bünyesindeki Yazışma Topluluğu'na gönderiliyor. Yazışma Topluluğu'nda her meslek ve yaş grubundan yüzlerce kişi var. Hafta boyunca vatandaşlar bizlere buradan, sosyal medyadan, telefon ve mail aracılığıyla ulaşarak önerilerini sundu. 800'e yakın kişi önerisini iletti ve 500 yüze yakın öneri birikti. Madrid'ten, Kazakistan'dan, İran 'dan, Azerbaycan'dan ve Kırgızistan'dan da öneriler aldık. Öneriler, görüşler alınmak üzere Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu'na gönderilecek, sonrasında 'selfie' sözcüğü için ilgili kurullarımız tarafından uygun bir karşılık belirlenecek" diye konuştu. Selfie’nin Türkçe karşılığı için gönderilen önerilerden diğerleri ise şöyle: Anfoto, bencik, bencileyin, bençek, bengil, benil, benim o, benimce, cepimge, çekat, çekçeki, çekendi, çekerol, eldenfoto, elimfoto, gözgül, gözgülük, haletiben, önünüçek, öz yapıt, özceçekim, özcül, özçekim, özçekmek, özge, özgörünüm, özgüm, özgün, özgünî, özimge, öznel, özüçekim, özül, özüm, özünçek, özünü, resmiyem, sima, sinep, yakınçeki, yüzyüze, zat-ı kadraj, zatim.”