Yeni yıl ruhu taşıyan, tasarım ve lezzetin bir araya geldiği eğlenceli sepetler sizde de sıcacık bir gülümseme yaratmıyor mu?

Mövenpick Hotel İstanbul’un ev yapımı çikolatalardan Noel kurabiyelerine, seçkin hediyelerden göz alıcı yılbaşı süslerine kadar lezzet ve zarafeti bir araya getiren yılbaşı sepetleri harika görünüyor. Gourmet a la Turca sepeti, 950 lira.







Divan Pastaneleri’nin Iron, Emerald, Onxy, Indigo, Violet, Honey ve Cherry olarak adlandırılan yılbaşı setleri bu sene tavus kuşu temasıyla sunuluyor. Leziz pralinler, madlenler ve lokumlar lezzet şölenine davet ediyor. Setlerin fiyatları 1490 lira 1990 lira arasında değişiyor.







1983 Beyoğlu Çikolatası’nın el yapımı draje, trüf, dolgulu çikolata ve renkli drajelerin yer aldığı yeni yıl figürlü çikolata ve kutuları, sevdiklerinize ‘mutlu yıllar’ demenin en lezzetli yolu olabilir. Çikolata ve kutu tasarımları 50 lira’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.







Görgülü Pastaneleri’nin yılbaşı sepetlerinde çerçeveler, mumlar, lokum, özel çikolatalar, kestane şekeri, fıstık ve badem ezmelerinin yanı sıra kuruyemiş, draje ve kahve çeşitleri de var. Sepetlerin fiyatları 300 lira ile 2000 lira arasında.