Serkan Taycan Helsinki Bienali'nde

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Helsinki Fotoğraf Bienali'nde Türkiye'den fotoğraf sanatçısı Serkan Taycan'ın işleri görülebilecek

Fotoğraf dünyasının gözü bu ay Helsinki’de. Bir dizi fotoğraf/lens tabanlı sanat etkinliğinden oluşan Helsinki Fotoğraf Bienali 27 Mart’ta başlıyor. Finlandiya ’da üretilen sanatın yanı sıra dünyayı da takip eden bienalin küratöryel çerçevesini oluşturan isimler arasında Başak Şenova yer alırken bienal kapsamında da Serkan Taycan’ın işleri görülebilecek. Şenova’nın Mustarinda Derneği ve Branko Franceschi’yle beraber geliştirip oluşturduğu küratöryel çerçeve ekolojik konularla ilgili nedensel ilişkileri konu alıyor. Bireylerin irdelendiği toplu veri analizlerindeki hatalardan hareketle ‘Ekolojik Yanılgılar’ başlığını alan bienal, kasıtlı ve sistematik olarak dünyanın ekolojik dengesini bozan egemen güçlerin öne sürdüğü varsayımları ve hataları sorguluyor. Bienalde Serkan Taycan dışında işleri görülebilecek isim ve gruplardan bazıları Jesper Just, Société Réaliste, Willie Doherty.