Youtube kanalında yayınladığı birbirinden leziz reçeteleri ile ‘tık’ yarışının kazananlarından Şef Esen Hünal. Enerji veren, sıcacık ve leziz tariflere kim ‘hayır’ diyebilir ki? Önlükleri takın; mutfağa giriyoruz!

Prodüksiyon: Selen Tanyeri

Fotoğraf: Nurdan Usta



Renkli salata

Hazırlama süresi: 15 dakika

Kaç kişilik: 4

Malzemeler

• 4-5 adet Yedikule marulu

• 1 kaşık bal

• 2 kaşık balsamik sirke

• 1 kaşık zeytinyağı

• 15-20 adet mini mozzarella

• 2 adet portakal

• 1 avuç ceviz

• Tuz

• Karabiber



Hazırlanışı

Yedikule marullarını yaprak yaprak ayırın. Yıkadıktan sonra kurumasını bekleyin. Bu esnada portakalları dilimleyin ve kenara alın. Ayrı bir kap içinde zeytinyağı, balsamik sirke ve balı güzelce karıştırın. İçine tuz ve karabiber ekleyerek karışımı aromalandırın. İri iri doğradığınız Yedikule marullarının üzerine peynirleri, portakal dilimlerini ve cevizi serpin. Sosu üzerine gezdirip servis edebilirsiniz.







Bal kabağı çorbası

Hazırlama süresi: 50 dakika

Kaç kişilik: 4

Malzemeler

• 500 gr balkabağı

• 1 adet beyaz soğan

• 1 adet Meksika biberi

• 1 yemek kaşığı taze zencefil

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• 200 ml Hindistan cevizi sütü

• 100 ml krema

• Üzerini dolduracak kadar su

• Tuz

• Karabiber



Hazırlanışı

Bal kabaklarını, soğanı, Meksika biberini ve zencefili küp küp doğrayın. Zeytinyağında hepsini kabakların dışı yumuşayana kadar kavurun. Üzerine kaplayacak kadar su ekleyin ve kabaklar iyice yumuşayana kadar pişirin. İçine tuz ve karabiber ekleyin. Krema ve Hindistan cevizi sütünü de ekledikten sonra robottan geçirin. Ardından üzerine lime veya limon sıkıp servis edebilirsiniz.







Fırında tavuk

Hazırlama süresi: 1.5 saat

Kaç kişilik: 4

Malzemeler

• 1 bütün tavuk

• 2 adet portakal

• 1 adet soğan

• 1 dal biberiye

• 2-3 yemek kaşığı tereyağı

• Tuz

• Karabiber



Hazırlanışı

Tereyağını oda sıcaklığına getirin. Ardından tuz ve karabiberle karıştırıp tavuğun dışına ve içine bu karışımı sürün. Portakal ve soğanı dört parçaya bölüp sığdığı kadarını tavuğun içine, kalanını ise fırın tepsisine yayın. Biberiye dallarını da tavuğun üzerine yerleştirdikten sonra önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında dışı kızarana ve içi pişene kadar yaklaşık 1-1.5 saat pişirdikten sonra servis edebilirsiniz.







Çıtır patates

Hazırlama süresi: 1-1.5 saat

Kaç kişilik: 4

Malzemeler

• 6-7 adet büyük patates

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 3 dal biberiye

• Tuz

• Karabiber



Hazırlanışı

Patateslerin kabuklarını soyduktan sonra 6-7 parçaya bölün. Üzerine soğuk su döküp tuzlayın ve yarı pişene kadar haşlayın. Ardından patatesleri süzüp tencereye geri alın. İçine tuz, karabiber, zeytinyağı, tereyağını ve biberiyeleri de ekleyip kapağını kapatın. Bu haliyle tencereyi hızlıca sallayın. Çıtır bir hal alması için ise; 180 derecelik fırında 1-1.5 saat çevirerek her tarafı çıtırdayana kadar pişirin.



