Sığ suya balıklama atlamayın!

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Her yıl birçok kişi sığ suya balıklama atlama sonucu boyun omurları kırılarak felç olmakta veya yaşamlarını yitirmekte...

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği "Sığ Suya Balıklama Atlama’’ sloganıyla bir kamu spotu hazırladı. Her yıl birçok kişi özellikle 16-25 yaş arası gençler, sığ suya balıklama atlama sonucu boyun omurları kırılarak felç olmakta veya yaşamlarını yitirmekte... Türkiye’nin 28 ilinin denize kıyısı var ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği bu bölgelerde denize girilen alanlara uyarı tabelaları yerleştirerek sakatlanmaların ciddi bir biçimde önlenmesini sağlamak amacıyla herkesi bilinçlenmeye çağırıyor.

