VitrA ve Artema, acil tuvalet arayanlara kapılarını açıyor!

VitrA ve Artema, “Sıkışınca, bize uğrayın” diyor ve dışarıdayken temiz ve hijyenik tuvalet arayanları Nişantaşı ve Caddebostan mağazalarına davet ediyor. VitrA ve Artema, hangi semtte ve nerede tuvalet bulunduğu gösteren AirPnP (Air pee and poo) uygulamasına dahil olarak, kendi alanında bir ilki gerçekleştiriyor ve Türkiye’de sadece restoranlarda bulunan uygulamayı banyo kategorisine taşıyor. Uygulama www.airpnp.co adresinden takip edilebiliyor.



Başlangıçta sadece İstanbul Nişantaşı ve Caddebostan mağazalarında hayata geçirilen uygulamanın, zamanla Türkiye’deki tüm VitrA mağazalarına yayılması hedefleniyor. Şu anda internet sitesi üzerinden erişilebilen uygulamaya akıllı telefonlardan da ulaşılabilecek.



AirPnP nedir?

Yeni bir uygulama olan AirPnP paylaşım ekonomisinin unsurlarından birini oluşturuyor. Uygulamanın fikri, Travis Laurendine ve Max Gaudin’in, New Orleans’ın ünlü Mardi Gras karnavalı sırasında tuvalet ihtiyacını giderecek bir mekân bulamamaları üzerine geliştirildi. Seyahatlerde, yerel ev ve odalarda kalınabilmesini sağlayan AirBnB (Air bed and breakfast) uygulamasının sisteminden yola çıkılarak oluşturulan AirPnP, bulunulan yerin yakınında tuvaletin olmadığı durumlarda, ihtiyaç sahiplerine anında çözüm sunuyor. İşyerleri ve evlere, tuvaletlerini kiralama veya kullandırma; bundan yararlananlara ise tuvaletlerin temizliğine puan verme ve yorum yapma imkânı sağlıyor.





Uygulama Kanada, İran, Tayvan, Japonya ve Rusya’nın bulunduğu 330 noktada geçerli ve bugüne kadar 125.000 kişi tarafından kullandı.