Türkiye’de düzenlenen en kapsamlı ATV etkinliği, “Yeşil Vadi ATV CUP”, Depar Motor ve Yeşil Vadi Doğa ve Motor Sporları organizatörlüğünde, doğa ve motor tutkunlarını Şile’de buluşturdu.





Yeşil Vadi ATV CUP, 1968 yılından bu yana faaliyet gösteren ve BRP’nin (Bombardier Recreational Products) Can-AM marka ATV’lerinin Türkiye distribütörü olan Depar Motor A.Ş. ve Yeşil Vadi Doğa ve Motor Sporları Kulübü işbirliğiyle, çok sayıda ATV tutkununu Şile’de buluşturdu.Doğa ve macera tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği Yeşil Vadi ATV CUP etkinliği kapsamında, 12 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama yarışlarının ardından bugün 39 finalist arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Üç etapta gerçekleşen yarışmada, yarışmacılar zorlu parkurları aştıktan sonra kazananlar belli oldu.Yarışta ATV etabında birinciliği Korkut Çaçar alırken, ikinci Yusuf Sayar, üçüncü Ersin Tunçay oldu. UTV etabında Erkan Kıpçak birinci, Reşat Boynukalın ikinci ve Levent Başak üçüncü oldu. Çamur etabında ise Yusuf Sayar birinci, Ufuk Ünlüer ikinci, Adil Evirgen üçüncü oldu.Yarışın ardından düzenlenen ödül töreni ile etkinlik son bulurken, TMF hakemlerinin gözetiminde yapılan yarışmada dereceye girenlere kupalarının yanı sıra araçlarıyla ilgili bakım, servis imkanı ve ekipmanlardan oluşan çeşitli ödüller verildi.Türkiye’de düzenlenen en kapsamlı ATV etkinliği olma özelliğini taşıyan Yeşil Vadi ATV CUP, yüzlerce adrenalin tutkununa Şile ormanları içinde yer alan, zorlu tepeler, dere yatakları, çamur dolu çukurlarda kendi sınırlarını bile zorlatan heyecan dolu anlar yaşattı. Katılanların, yarış öncesi verilen olan brifingi ve uyarıları dikkate alarak ve tüm güvenlik talimatlarına uymayı kabul ettiği yarışa katılmak için ATV sahibi olmak ve gerekli ekipmanların ve kıyafetleri bulundurmak zorunlu. Yarış esnasında hakem ve yetkililerin yönlendirmeleri doğrultusunda hareket etmek şartı da var.ATV (All Terrain Vehicle) asfalt dışında tüm zor arazi şartlarında kullanılan araç anlamına geliyor. Türkiye ‘de İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa gibi büyük illerde çok sayıda ATV kullanıcısı bulunuyor. Şimdilik motor federasyonunun gözetiminde genellikle daha amatör turnuvalar düzenleniyor. Profesyonel ve federasyona bağlı yarışlar çok özel şartları gerektirdiğinden bu koşulların olgunlaşması bekleniyor.