Şımartan Instagram yarışması

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Sanda Spa , yılın en çok şımartan Instagram yarışmasını hayata geçirdi!

“Bir saatlik tatil” sloganıyla hizmet veren Sanda Spa, bu misyonundan ilham alarak, yılın en çok şımartan Instagram yarışmasını hayata geçirdi. 7 Nisan’da başlayan ve 4 hafta sürecek olan Instagram yarışması “bir saatlik tatil”i anlatan en güzel kareleri benzersiz masaj deneyimleriyle ödüllendiriyor. Her gün, bir önceki gün #birsaatliktatil @sandaspa yazılarak paylaşılan fotoğraflar arasından günün fotoğrafı, her hafta ise haftanın fotoğrafı seçiliyor. Günün fotoğrafının sahibi Sanda Spa’dan o haftanın masajını, haftanın kazananı ise masaj, bakım ve hamamdan oluşan bir günlük Sanda Spa ritüeli kazanıyor.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin “bir saatlik tatil”i anlatan en güzel karelerini çekmeleri, #birsaatliktatil @sandaspa yazarak Instagram’da paylaşmaları gerekiyor. Fotoğraflar, moda tasarımcısı Özlem Süer ve seyahat yazarı/tarihçi Saffet Emre Tonguç’un yanı sıra, Instagram’ın önde gelen 6 isminden oluşan jüri tarafından değerlendiriliyor.



