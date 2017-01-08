Deichmann, yeni yıl coşkusunu çok özel ayakkabı kampanyalarıyla kutluyor.

Deichmann, yeni yıl coşkusunu çok özel ayakkabı kampanyalarıyla kutluyor.



Son trendleri ayakkabı koleksiyonunda buluşturan Deichmann, yeni seneyi kutlamak üzere 20-31 Aralık tarihlerinde yapacağı kampanya ile ayakkabı tutkunlarının yüzünü güldürüyor.



Deichmann mağazalarından her 150 TL'lik alışveriş yapacak olanlar arasından seçilecek 2 müşteri, 08 Ocak 2017 tarihinde yeni yıIın ilk ayakkabı çanta kombinini, İstanbul Forum mağazasında sevilen şarkıcı Simge ile birlikte yapma fırsatını yakalıyor. Yine aynı tarihler arasında markanın online mağazasından her 150 TL ve üzeri alışveriş yapanlar, Ocak ayındaki bir sonraki alışverişinde kullanmak üzere 25 TL'lik indirim çekine sahip oluyor. Bu kampanya dahilinde seçilecek 2 müşteri ise 08 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Forum mağazasında Simge ile de buluşuyor ve yeni yılın ilk kombinini Simge ile birlikte yapma fırsatını yakalıyor.



Markanın yılbaşı fırsatları bununla da sınırlı kalmıyor. 20-31 Aralık 2017 tarihleri arasında Deichmann mağazalarından alışveriş yapanlar %50’ye varan indirim kazanıyor. Deichmann'ın özel fırsatlardan yararlanarak siz de kış sezonunun trend ayakkabılarına, aksesuarlarına ve çantalarına özel fırsatlarla sahip olabilirsiniz.



www.deichmann.com.tr

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