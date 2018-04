Singer Türkiye sitesi yayında...





Aşk önce kumaşlara, renklere ve hayallere dokunur. Sonra iğne ve iplikle buluşur. Isaac Merritt Singer de karısının bitmek tükenmek bilmeyen dikiş uğraşlarını görünce narin parmakları ve güzel gözleri yorulmasın diye düşlerini gerçeğe dönüştürdü ve 1850’de buluşlar dünyasına müthiş bir icat ekledi. 12 Ağustos 1851 yılında da bu icadı için patent alan Singer; sadece karısının değil, tüm dünya kadınlarının yükünü azaltmış oldu. Nesilden nesile gelenek halinde aktarılan, Türkiye ve dünyada hemen hemen her aileye dokunan Singer dikiş makinalarının; kurumsal ve online satış sitesi, geçmişle birlikte canlanan anılarla yayına açıldı: www.singer.com.trSinger dikiş makinalarının hemen hemen her evde olmasının ve makina kullanımlarının kolaylığından yola çıkarak singer.com.tr’nin de kullanıcı dostu olmasına özen gösterildi. Marka tarihi ve kimliğine uygun modernleştirilmiş, sade bir tasarımla, basitleştirilmiş navigasyon kullanımı birleştirildi. Siteye ulaşım kolaylığını artırmak amacıyla singer.com.tr’nin tüm ekranlar, tabletler ve mobil telefonlarla uyumluluğu sağlandı.Dünyadaki tüm Singer siteleri arasında, Singer garantisiyle internetten satış yapan ilk site www.singer.com.tr oldu. Kullanıcıların; Türkiye’de satışı olan tüm Singer ürünleriyle ilgili merak edebilecekleri özellikler “Ürünler” bölümünde bir araya toplandı. Türk kadınının eğitimine gerçek anlamda baş koyan Singer’in imza attığı projeler ve sıklıkla düzenlediği dikiş, nakış eğitimlerinin takibini kolaylaştırmak adına “Projeler” bölümü adeta ayrı bir site gibi kurgulandı. Klasik bir satış sitesi olmayan singer.com.tr’nin “Kurumsal” bölümünde; Singer, Bir Aşk Hikayesi - Nereden Geldik - Bakış Açımız – İnancımız - Basında Biz gibi sayfalarla markanın kurumsal geçmişi hakkında merak edilebilecek tüm bilgiler bir araya toplandı.Singer, bir konunun önceliğini yıllarca hep korudu; koşulsuz müşteri memnuniyeti… Yapılan her türlü Ar-Ge çalışmaları, yenilikler, müşterilerin istekleri göz önünde bulundurularak ve bu temele dayanarak gerçekleştirildi. Bu bağlamda Singer, Türkiye’nin her yerinde ulaşılabilir geniş ve donanımlı bir servis ağına sahip. Ayrıca her türlü bilgi, talep ve destek, 444 99 09 numaralı danışma hattı tarafından sağlanırken yeni singer.com.tr’nin “Destek” bölümüyle de kullanıcıların en çok merak ettikleri konular tek tıkla ulaşılabilir hale geldi.