Şirketler “Mutluluk Kahramanları”nı seçti!

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Kurumsal Esenlik Merkezi (Corporate Well-Being Center), 5 şirkette başlattığı anketle iş arkadaşlarına ilham ve mutluluk veren 482 kişiyi belirledi

Uluslararası Mutluluk Günü’nün anlamı doğrultusunda, kurumsal hayatı daha mutlu, daha esen, daha yaşanır kılmak için pozitif psikoloji bilimine dayalı aktiviteler üreten bir merkez olan Kurumsal Esenlik Merkezi, geçtiğimiz haftalarda şirketlerin “Mutluluk Kahramanları”nı seçecek bir anket düzenledi. Ankete beş şirketin (McDonald’s, Sahibinden.com, Turkcell Global Bilgi, Watsons ve Marjinal Porter Novelli) çalışanları katıldı. Anket sonuçlarına göre, çalıştıkları kurumlarda iş arkadaşlarına ilham ve mutluluk veren 482 kişi belirlendi. Kurumsal Esenlik Merkezi, “Mutluluk Kahramanları” etkinliği ile şirketlerde “etraflarına mutluluk ve esenlik katmak için çaba gösteren kişileri” tespit edip “Mutluluk Kahramanı” olarak ilan edilmelerine olanak sağlayan Kurumsal Esenlik Merkezi’nin bu projesine katılan şirketlerin çalışanları, “Mutluluk Kahramanı”nı ilan ederken gerekçelerini de belirtti. Bu gerekçeler Kurumsal Esenlik Merkezi tarafından ağırlıklandırılmış semantik analize tabi tutularak incelendi ve her şirketin “Mutluluk Kahramanı” tanımıyla toplamda beş şirketin ortak kahraman tanımı ortaya çıkarıldı. Bu analize göre tüm şirketlerin tariflerinde ortak olarak kullanılan kavramların ilk 5 sırasına “Mutlu”, “Güleryüzlü”, “Pozitif”, “Geliştiren”, “Motivasyon Sağlayan” kavramları yerleşti.