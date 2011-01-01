Kedi sahipleri beş kategoriye ayrılıyor. Peki siz hangi kedi sahibiniz? Korumacı mı özgürlük savunucusu mu?

İngiltere'de Exeter Üniversitesi araştırmacıları kedi sahiplerinin davranış kategorilerini geliştirmek için şimdiye kadar 50'den fazla kedi sahibini inceledi. Devam eden araştırmadan elde edilen son sonuçlara göre; Kedi sahipleri 5 ayrı kategoriye ayrılıyor. Peki siz hangisisiniz? Bazıları kedileri için inanılmaz koruyucu iken, bazı insanlar da onların özgürlüklerinin önemli olduğunu düşünüyor.

Kedi antropoloğu olan Sarah Crowley tarafından yapılan araştırmalar ilginç sonuçlar ortaya koydu. Bazı kedi sahipleri, kedilerinin daha vahşi eğilimlerini benimseyip onlara açık havada dolaşma olanağı sağlarken, diğerleri ev kedilerini ev ortamında yetiştirmeyi, tüylü arkadaşlarını içeride ve gözetim altında tutmayı tercih ediyor. Bu spektrumda ise kedi sahipleri, birer "vicdani bekçi" ya da bir "özgürlük savunucusu" olarak karşımıza çıkıyor.

Atalarından kalan vahşi eğilimlere sahipler





Yüzyıllar önce evcil bir hayvana dönüşen kediler yine de avcılık yeteneğine sahipler. İçgüdüleri nedeniyle özgürlüğüne de düşkün olan kedilerin bazı sahipleri onların bu vahşi eğilimlerini benimserken, açık havada da dolaşmalarına izin veriyor. Ancak bazıları da onlara karşı inanılmaz koruyucu bir rol oynuyor.

Exeter ekibinin devam eden araştırma projesi "Kediler, Kedi Sahipleri ve Yaban Hayatı" adı altındaki bir raporla belirlendi. Araştırmanın yürütüldüğü İngiltere'de, bazı tahminlere göre 10 milyondan fazla evcil kedi bulunuyor. Büyük bir kedi popülasyonu doğal olarak olumsuz olmasa da, bu bağımsızlıklarına düşkün evcil hayvanlar kuş gibi küçük hayvanları avlayarak, popülasyonlarına da etki edebiliyor.

İnsanlar ve diğer hayvanlar arasındaki etkileşimleri inceleyen bir bilim dalı olarak karşımıza çıkan antropolojinin bulguları da bu farklı tartışmaları ortaya koyuyor.





Exeter Üniversitesi'nin Coğrafya ve Çevre Bilimleri Merkezi'nde (CGES) görevli bir antropolog olan Sarah Crowley, "Bu durum kedi savunucuları ve koruyucuları ile kuş severler ve koruyucuları arasında bir tartışma döngüsü olarak karşımıza çıkıyor" diyor.

Buna göre kedi sahipleri 5 kategoriye ayrılıyor. Buna göre:

Bazı kedi sahipleri inanılmaz bir koruyucu olarak karşımıza çıkıyor ve onların tamamen güvenliğine odaklanıyor;

Özgürlük savunucuları kedi bağımsızlığına şiddetle öncelik veriyor ve kedilerin davranış kısıtlamalarına karşı çıkıyor;

Hoşgörülü koruyucular açık hava erişiminin kediler için önemli olduğuna inanıyor ama onların avlanmalarını sevmiyor;

'Vicdanlı bakıcılar' kedilerinin avcılık eğilimlerini yönetmek için bazı sorumluluklar taşıdığını düşünüyor.

Bazı kedi sahipleri ise kedilerin avcılık davranışları çevreleyen konulardan habersizdir. habersizdir.

Crowley, "Açık hava kedileri sadece kuşları ve kemirgenleri tehlikeye atmıyor; insan gözetimi olmadan onlar da kendilerini risk altına atabilir. Dışarıda dolaşan kediler trafik kazalarında ve hastalık kapma konusunda daha fazla risk altındalar." dedi.