İşe girmenin birçok evresi vardır. İş görüşmeleri bu evrenin en son adımı gibi görünse de verdiğiniz referanslarla yapılacak son bir teyit görüşmesi olduğunu unutmayın. Çoğunlukla referanslar dikkate alınmaz gibi bir eğilim olsa da çoğu firma artık bu kişilerle irtibata geçip, fikirlerini sormaktan çekinmez. O zaman doğru referans seçmek de gayet önem kazanıyor. Peki nasıl yapmalı?

1- İyi tanıdığınız insanlardan referans alın

Öncelikle fikirlerine ve düşüncelerine inandığınız ve güvendiğiniz insanları seçin. Eski patronunuz, aile dostunuz bir yönetici , ya da okuldan hocalarınız olabilir. En önemlisi sizin hakkınızdaki düşüncelerini bildiğiniz insanları seçmeye çalışın. İş görüşmesinden çok olumlu ayrılıp, işe girdiğiniz haberini beklerken tatsız sürprizlerle karşılaşma riskini en aza indirebilirsiniz.



2- Özel hayatta da görüştüğünüz insanlar olsun

Sizin hakkınızda bilgi verecek olan kişinin sadece resmi bir tanıdığınız olmamasında yarar var. Özel hayatınızda da görüştüğünüz, sizi yakından bilen ve güvenen insanlar, sizin için doğru ve yararlı bilgiler vererek yardımcı olabilir.



3- Aranızda gerginlik olmuş insanları seçmeyin

Çok basit gibi görünse de referans olarak belirlediğinin kişilerle aranızda geçmiş olan gerginlikleri ya da kırgınlıkları mutlaka düşünün ve değerlendirin. Kimden ne çıkacağı hiç belli olmaz. Özellikle iş dünyasında bu tip konuları normalden daha fazla dikkate almakta fayda var.