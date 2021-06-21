Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle ilgili alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan, "1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz" dedi.

YENİ AÇIKLANAN KARARLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kararlar şöyle: