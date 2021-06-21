Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle ilgili alınan yeni kararları açıkladı. Kritik toplantı sonrası, 'Kısıtlamalarda gevşeme olacak mı? Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı mı?' gibi sorular da cevap buldu. İşte yeni açıklanan kararlar ile ilgili tüm detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle ilgili alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan, "1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz" dedi.
YENİ AÇIKLANAN KARARLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kararlar şöyle:
- 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.
- Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.
- Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.
- Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir.
- 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.
- Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız.
- Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır.
- Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum.