Son lokmanın tadı, damakta kalıyor!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Sevdiğiniz bir yiyeceğin tadının damağınızda kalmasını istiyorsanız, onu büyük porsiyonlar şeklinde yemek yerine az yiyin. Çünkü normalden fazla yenen çikolata ve dondurma bile kişide 'tiksinti' uyandırabiliyor!

Son lokmanın daha sonraki gıda tercihlerini belirlemede etkili olduğu ortaya çıktı.



Amerikalı bilim adamlarının araştırması, son lokmanın tadının hafızaya kazındığını, dolayısıyla bu lokmanın tadı nasıl gelirse, gıda tercihinin o yönde yapıldığını gösterdi. Araştırmaya göre fazla yendiğinde çikolatalı dondurma bile "tiksinti" uyandırabiliyor.



Bilim adamları, araştırma için katılımcılardan bazılarına tadını sevdikleri bisküviden 3, bazılarına 15 tane verdi. 15 bisküvi yiyenlerin daha az "memnun olduğu" belirlendi. 3 bisküvi yiyenlerin ise çabucak tabağı silip süpürdüğü, daha fazlasını istediği ve bu yiyeceğin "tadının damakta kaldığı" görüldü.



Daha büyük porsiyonların daha az hoşa gittiğini belirten bilim adamları, yiyeceklerin miktarının aynı yiyecekten isteme süresinde de belirleyici olduğuna dikkati çekti. Bilim adamları, az yenen bir gıdanın daha fazla hoşa gittiğini ve daha kısa sürede aynından istenildiğini açıkladı.



"Duyusal tokluk" oluşana dek yenilenden hoşnut kalındığını belirten bilim adamları, son lokmanın ilk lokmadan daha belirleyici olduğunu vurgulayarak sevilen bir yiyeceğin büyük porsiyonlarda tüketilmemesi önerisinde bulundu.



Araştırmanın sonuçları, "Psychological Science" dergisinde yayımlandı.