Sonbahar Ekinoksu Doodle oldu

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Google'dan sonbaharın ilk gününe özel logo...

Google, sonbaharın ilk günü olarak tanımlanan 23 Eylül için "doodle" hazırladı.



İnternet kullanıcıları, Google ana sayfasında sonbahar ekinoksuna özel hazırlanan video ile karşılaşıyor.



Gündüz ile gecenin eşit olması durumu, 21 Mart ve 23 Eylül'de gerçekleşiyor. 23 Eylül'den itibaren güneş ışınları güney yarım küreye dik düşmeye başlıyor. Güney yarım kürede gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlarken, kuzey yarım kürede ise tersi oluyor. 23 Eylül, güney yarım kürede ilkbahar, kuzey yarım kürede sonbahar başlangıcı olarak kabul ediliyor.



