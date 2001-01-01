Maillard Dining’in hem ortağı hem de şefleri olan Zeynep Düvenci ve Denizhan Dağdelen’in hünerli ellerinden çıkan bu güzel sonbahar sofrası lezzetleri, sizin de misafir sofralarınızı taçlandırsın.

Prodüksiyon: Selen Tanyeri

Fotoğraf: Nurdan Usta







Misket limonlu tart

Hazırlama süresi: 2 saat

Kaç kişilik: 4-6

Malzemeler

• 300 gr çok amaçlı un

• 200 gr tereyağı

• 100 gr pudra şekeri

• 5 gr şekerli vanilin

• 1 adet yumurta sarısı

• 1 adet limonun kabuğu

Misket limonu kreması için

• 3 yumurta

• 150 gr şeker

• 75 ml misket limonu suyu

• 6 adet misket limonunun kabuğu

• 30 gr tereyağı

• 1 yaprak jelatin



Hazırlanışı

Tereyağını küp küp doğrayın ve un ile birlikte karıştırın. Ardından şekeri, vanilya şekerini, limon kabuğu ve yumurta sarısını ekleyin ve hamur kıvamına gelinceye dek yoğurun. Streç filme sarın ve buzdolabında en az 1 saat dinlendirin. Ardından merdane ile 3 mm kalınlığında açın, yağlanmış tart kalıplarına yerleştirin ve 170 derecede önce 20 dakika ağırlık ile, ardından ağırlığı kaldırıp 15 dakika daha pişirin. Yaprak jelatini soğuk suda yumuşatın. Kaynar suyun üzerine çelik oval bir kap yerleştirin ve ocağı açın. Tereyağını kaynar suyun üzerinde eritin. Ardından jelatin hariç bütün malzemeyi ekleyin ve sürekli karıştırarak 90 dereceye gelinceye kadar pişirin. Jelatini ekleyip eriyinceye kadar karıştırın ve soğumaya bırakın.



Sunum önerisi

Mereng

• 65 gr yumurta beyazı

• 100 gr toz şeker

Yumurta beyazı ve şekeri çelik bir kaba koyup kaynar su üzerinde şeker eriyip karışım 60 dereceye gelinceye kadar karıştırın. Ardından sert bir kıvam elde edene kadar mikserde çırpın. Sıkma torbasına doldurup tartınızı süsleyin ve pürmüz ile hafifçe yakıp servis edin.







Mevsim ahtapotu

Hazırlama süresi: 7 saat

Kaç kişilik: 6-8

Malzemeler

• 1 adet 1.5-2 kg ahtapot

• 1 su bardağı beyaz şarap

• 1 su bardağı su

• 1 adet defne yaprağı

• 1 adet soğan

• 3 çay kaşığı karabiber

• 100 gr iyotlu sofra tuzu

Kırmızı lahana marinasyonu

• 1 adet orta boy kırmızı lahana

• 30 gr şeker

• 10 gr tuz



Hazırlanışı

Ahtapotun kafasını ayırın, ardından sofra tuzu ile 30 dakika sert bir şekilde ovun. Ovma işleminin ardından akan suyun altında iyice yıkayın. Bütün malzemelerle birlikte fırın tepsisine yerleştirin ve üzerini alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 1.5 saat pişirin. Ardından kırmızı lahana marinasyonu için pişen ahtapotun derisini soyun, vantuzları çıkarmamaya özen gösterin. Kırmızı lahanayı katı meyve sıkacağında sıkın ve çıkan suyun içine tuz ve şekeri ekleyip karıştırın. Ahtapotu içine yerleştirip 4-5 saat bekletin ve mor rengini almasını sağlayın.



Sunum önerisi

Havuç püresi

• 2 adet havuç

• 5 gr zencefil

• 1/4 soğan

• 1 diş sarımsak

• 1/2 acı Meksika biberi

• 10 ml zeytinyağı

Havuçları soyun ve 2cm x 2cm şeklinde kesin. Bir sos tenceresine zeytinyağını koyup soğan, Meksika biberi, sarımsak ve zencefili hafifçe kavurun. Havuçları ekleyip 5 dakika sonra üzerini geçecek kadar su ilave edip kaynatın. Havuçlar yumuşayıncaya kadar pişirin, ardından mutfak robotunda püre haline getirin.



Wasabi kreması

• 50 ml krema

• 5 gr wasabi tozu

• 1/2 misket limonu suyu

• 2 gr tuz

Bütün malzemeleri karıştırıp mikserde krem kıvamına gelene kadar çırpın.







Çiğ köfte steak tartare

Hazırlama süresi: 15-20 dakika

Kaç kişilik: 2-4

Malzemeler

• 100 gr sinirsiz bonfile

• 10 ml zeytinyağı

• 5 gr isot salçası

• 5 gr acı biber salçası

• 5 gr domates salçası

• 5 gr taze nane

• 5 gr maydanoz

• 1/2 soğan

• 1 diş sarımsak

• 10 ml nar ekşisi

• 3 gr tuz

• 1 gr karabiber

• 3 gr toz kimyon



Hazırlanışı

Bonfileyi doğrayın. Nane, maydanoz, soğan ve sarımsağı ince kıyın. Bütün malzemeleri karıştırıp hemen tüketin.



