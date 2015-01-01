CHIP Online ve Bilge Adam Akademi işbirliği ile hazırlanan çok özel webinarlar serisi başlıyor. Hepimizin şu veya bu şekilde kullanmakta olduğu sosyal medya, hem bireyler hem de kurumlar için vazgeçilmez bir iletişim kanalı haline geldi.
Peki, Facebook'tan Twitter'a, Instagram'dan LinkedIn'e, YouTube'dan Tumblr'a kadar farklı platformlarda nasıl başarıyla ayakta kalacaksınız?
Bilge Adam Dijital Medya Eğitmeni Burhanettin Mirzooğlu, sosyal medyada yıldızınızı parlatmanın sırlarını kendine has üslubuyla anlatıyor.
Canlı yayın, 26 Kasım Perşembe günü saat 14:00'da CHIP Online
'da olacak. Sosyal ağlarda takipçilerinizi artırmanın yolunu arıyorsanız, kaçırmayın!