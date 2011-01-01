Sosyal Sorumluluk kavramı ders oldu

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Uğur Okulları, ‘Sosyal Sorumluluk’ kavramını özel bir proje ile ders olarak okul sıralarına taşıyor.

SosyalBen Derneği’nin Uğur Okulları'na danışmanlık yaptığı süre boyunca öğrenciler genç yaşta sosyal sorumlulukla tanışmanın yanı sıra organizasyon, ekip yönetimi, liderlik ve iletişim becerilerini de geliştirme fırsatı yakalayacak.

Uğur Okulları ve SosyalBen Akademi’nin hayata geçirdiği “Uğurlular Seyirci Değil Gönüllü” projesi ile okulda sosyal sorumluluk dönemi başlıyor. 2015-2016 Eğitim Öğretim döneminde 14-18 yaş arası öğrencileri hedef alan SosyalBen Akademi, Uğur Okulları öğrencilerine “sosyal sorumluluk” bilinci aşılamak ve kariyer hedefleri doğrultusunda kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla “Sosyal Sorumluluk Dersi” ile topluma hizmeti okul sıralarına taşıyor.

Uğur Okulları’nda verilecek sosyal sorumluluk dersleri sonucunda öğrenciler, okullarında ve üniversite başvuru süreçlerinde doldurmak zorunda oldukları topluma hizmet saatini en aktif şekilde yönetmeyi öğreniyor. Yıl boyunca toplam 90 saatten oluşacak dersler ile sosyal sorumluluk hakkında teoriden uygulamaya uzmanlaşacak olan Uğurlu öğrencilerin, uzman danışmanlar eşliğinde kendi projelerini geliştirerek yurtiçi/yurtdışı üniversite başvurularında diğer adaylardan bir adım önde olması hedefleniyor.

SOSYALBEN HAKKINDA

SosyalBen ismi, Ece Çiftçi’nin 14 yaşındayken çocukların akademik başarılarının yanı sıra sosyal becerilerle de donatılması gerektiği düşüncesiyle ortaya çıktı. Akademik eğitimlerin yanında her çocuğun kendini, sosyal kimliğini ve beraberindeki sosyal becerilerini keşfetmesi ve geliştirmesi gerektiği misyonunu benimsedi. Bu hareket kısa sürede bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü ve 2011 yılında SosyalBen Derneği kuruldu. SosyalBen Derneği olarak Türkiye’de 27 şehirde ve dünyada 5 farklı ülkede saha çalışmaları gerçekleştirildi. Derneğin faaliyetlerinin yanı sıra, 2014 yılında “SosyalBen Akademi Şirketi”nin hayata geçmesiyle birlikte lise ve üniversitelere konuk olarak 50.000’den fazla gence sosyal sorumluluk alanında dersler verilmeye başlandı.

SosyalBen Akademi Öğrencilere Ne Kazandırıyor?

Öğrenci ve kurumların 90 saatlik danışmanlık sürecini tamamladıktan sonra, Uğur Okulları tarafından sosyal sorumluluk alanında alacağı birçok belge de beraberinde verilir.

Belgeler;

• Sosyal sorumluluk sürecinin teori kısmında uzmanlardan alacakları eğitimler sonucunda Uğur Okulları ve eğitimi veren partner tarafından eğitim sertifikası alırlar.

• Danışmanlık eğitimi sonunda, yaptıkları çalışmaları özetleyen sosyal sorumluluk CV’si alırlar.

• Danışmanlık süreci sonunda, öğrendikleri bütün teori ve uygulamaları tek bir projede toplarlar ve sene sonu büyük saha çalışması sonrasında jüri tarafından değerlendirme formu alırlar.