Türkiye’yi yepyeni bir alışveriş anlayışıyla tanıştıran Souq Karaköy,
değişen içeriğiyle yepyeni ve samimi bir alışveriş deneyimi sunuyor.
Souq Mesken’de bu ay plakçalardan abajura, botanikten kırtasiyeye, ev tekstilinden bakır, emaye, ahşap ve beton aksesuarlara kadar geniş bir seçki olacak.
Souq Mesken’in katılımcıları
Karaköy Junk
Mat Handmade’in beton objeleri
Gaia Gallery'nin edisyonları
Archive Galata’nın tasarımları
Nice to Have’in günlük objeleri
Bravoistanbul housewarming’in battaniye ve sabahlıkları
NYKS'in doğal mum ve aksesuarları
Bagen’in ev tekstil koleksiyonu
3rd Culture’ın etnik objeleri
Bornn’un emayeleri
Müz'ün botanik seçkisi
Say Something Linen’in kışlık ketenleri
Mon Design'ın ev aksesuarları
Homemade Aromaterapi
Arslan Sükan Finds
Marmore’nin mermerleri
Kilimini’nin kilimleri
Happily Ever Paper’ın kırtasiyeleri
Kağıt Çocuk
Basilur Tea
Pantheon Records’ın plak arşivi
Adres:
Murakıp sok. No: 12 Karaköy
Tarih:
17-18 Ekim Cumartesi- Pazar
Saat:
11:00- 19.00