Souq Mesken, 17-18 Ekim'de kuruluyor

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Geliştirdiği “temalı pazar” kavramıyla, her seferinde yeni bir içerikle tasarım, sanatçı, girişimci ve iş fikirlerini bir araya getiren Souq’ta bu ay ev eşyaları ve aksesuarları başrolde olacak.