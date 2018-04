Geliştirdiği “temalı pazar” kavramıyla, her seferinde yeni bir içerikle tasarım, sanatçı, girişimci ve iş fikirlerini bir araya getiren Souq’ta bu ay ev eşyaları ve aksesuarları başrolde olacak.

Türkiye’yi yepyeni bir alışveriş anlayışıyla tanıştıran Souq Karaköy, değişen içeriğiyle yepyeni ve samimi bir alışveriş deneyimi sunuyor.Souq Mesken’de bu ay plakçalardan abajura, botanikten kırtasiyeye, ev tekstilinden bakır, emaye, ahşap ve beton aksesuarlara kadar geniş bir seçki olacak.Karaköy JunkMat Handmade’in beton objeleriGaia Gallery'nin edisyonlarıArchive Galata’nın tasarımlarıNice to Have’in günlük objeleriBravoistanbul housewarming’in battaniye ve sabahlıklarıNYKS'in doğal mum ve aksesuarlarıBagen’in ev tekstil koleksiyonu3rd Culture’ın etnik objeleriBornn’un emayeleriMüz'ün botanik seçkisiSay Something Linen’in kışlık ketenleriMon Design'ın ev aksesuarlarıHomemade AromaterapiArslan Sükan FindsMarmore’nin mermerleriKilimini’nin kilimleriHappily Ever Paper’ın kırtasiyeleriKağıt ÇocukBasilur TeaPantheon Records’ın plak arşiviMurakıp sok. No: 12 Karaköy17-18 Ekim Cumartesi- Pazar11:00- 19.00