"Most Bodrum Turnuvası" için geri sayım başladı.

Sportif balıkçılığın turizme, ekonomiye ve çevreye olan önemli katkılarından yola çıkarak, bu konularda önemli farkındalıklar yaratmayı misyon edinen MOST, bu sene ilk defa gerçekleştirecekleri turnuva ile Türkiye’de “sportif balıkçılığın” Formula 1’ini hayata geçirmeye hazırlanıyor.



Mekin Gözen (Gözen Havacılık YKB.), Turgut Konukoğlu (Sanko Holding), Necmettin Yay (Seafari Balıkçılık CEO’su), Av. Erim Bener (Bener Hukuk Bürosu), Av. Can Özer (Özer Hukuk Bürosu), Dr. Serdar Günseren (IGFA Türkiye) ve Şebnem Ercantürk (Bella Sombra Hotel Bodrum); hepsi kendi alanında uzman isimlerden ve profesyonellerden oluşan MOST, ilk turnuvasını 15 – 18 Eylül tarihlerinde Palmarina Bodrum’da düzenliyor.



Merkezi Amerika’da bulunan ve geçtiğimiz yıl kuruluşunun 75. yılını kutlayan IGFA’nın (International Game Fish Association) kuralları çerçevesinde düzenlenen MOST Bodrum (Mediterranean Offshore Sportfishing Tournament – Akdeniz Açık Deniz Sportif Balıkçılık Turnuvası) turnuvasına 50 sportif balıkçı teknesi ve 300 yarışmacı katılabiliyor.



4 gün sürecek olan turnuvada, katılıma uygun donanımdaki tekneler, kılıç ve ton balığının yanı sıra bölgede bolca av veren diğer balık türlerini avlayacak, yakaladıkları balıkların boyları ve ağırlığına göre puan kazanacaklar.