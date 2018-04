Audi A4'ün yeni üyesi A4Avant ile Marsilya’da tanıştık.

Kadınların otomobile yaklaşımı her zaman farklıdır. Çok fazla teknik bilgi, fazla karışık düğmeler sıkıntı yaratır! Öncelik hep güvenliktedir. Sonra havalı ve dikkat çekici olması gerekir! Gelelim Audi A4 Avant’a…Eski modele göre otomobilin boyutları büyümüş ancak ağırlığı, kullanılan motor seçeneğine bağlı olarak 120 kilograma varan önemli ölçülerde azaltılmış. Yeni Audi modellerinin gövdesi, akıllı malzeme bileşimi ve hafif yapısı sayesinde sınıfının en hafiflerinden biri olmuş. Audi A4 Avant gürültü seviyesi açısından sınıfının liderlerinden biri. Aracı kullandığınız zaman bunu hemen farkediyorsunuz.• Bütün yolcular cömertçe sunulan mekandan yararlanırken, pürüzsüz hatlar iç kısmının genişliğini vurgulamış.• Gösterge panelinin ön kısmında geniş hava çıkışları şeridinin yanı sıra, geniş ve dekoratif bir yüzey bulunuyor.• Akıllıca yapılmış iç ışıklandırması, akşamları kapıları ve orta konsolu aydınlatıyor.• İşçilik kalitesinden hiçbir ödün verilmemiş.• Renkler ve malzemelerde, tüketiciye konfigürasyonda da daha fazla özgürlük veren yeni çizgi konsepti izlenmiş.2015 yılında ilk kez yeni nesil TT ile tanıtılan Audi Virtual Kokpit, A4 ailesinin ilerici teknolojisinin imzalarından yalnızca biri. Tamamen dijital bir kombinasyon enstrümanı olan ve opsiyonel olarak sunulan Audi sanal kokpitde, önemli bilgileri parlak ve yüksek çözünürlüklü grafikler, sürücü odaklı ayrıntılar ve sofistike efektlerle gösteren 12,3 inç LCD ekran bulunuyor.Yeni tasarlanan bir başka özellik olan orta konsoldaki MMI kontrol konsepti de ana kontrol ünitesi işlevi görüyor. En ileri teknolojiye sahip bilgi-eğlence sistemi olan MMI Navigation plus, MMI touch ve 8,3 inçlik geniş bir ekranın yanı sıra, döner kumanda düğmesinin üzerinde bulunan, zum yapmak ve karakterleri girmekte kullanılan bir dokunmatik yüzeye sahip.Yeni Audi A4 Avant Türkiye’de tamamı S tronik şanzımana sahip, 3 farklı motor seçeneğiyle sunulacak.Türkiye’de, 1.4 TFSI 150 hp S tronic motor seçeneği başta olmak üzere 2.0 TDI 190 hp S tronic dizel motor seçeneği ile Şubat 2016'da sunuluyor olacak.Audi A4 Avant, çok sayıda sürücü asistan sistemiyle sınıfında yeni standartları belirliyor. Öngörülü verimlilik asistanı, sürücünün yakıt tasarrufu yapmasına yardım ediyor. Audi aktif şerit asistanı sürücülerin şerit takibine destek oluyor ve şeridinde kalmasına yardımcı oluyor. Stop & Go adaptif hız kontrolü ve trafik sıkışıklığı asistanı yavaş akan trafikte sürüşü kolaylaştırıyor. Yoldaki işaretler ve öndeki trafik gibi çok çeşitli parametreleri dikkate alıyor. Güvenliğe önemli katkı yapan diğer inovasyonlar arasında, park asistanı, arka trafik asistanı, çıkış uyarısı, çarpışma önleme asistanı, dönüş asistanı ve Audi Pre Sense (önceden algılama) sistemleri yer alıyor. Kameralı trafik işareti tanıma teknolojisi de A4 ailesinde bulunan diğer ilerici özellikler.Önceki modellerden daha da kapsamlı olan standart ekipmanları arasında xenon farlar, anahtarsız çalıştırma, Bluetooth arayüz ve 7 inç MMI renkli ekran bulunuyor.bir eğlence aracı olarak kullanılabiliyor.Yeni A4 ailesinin Avant modeli, 50 litrelik bagaj bölmesiyle sıradışı bir alan sunuyor. Premium segmentteki modeller arasında en yüksek seviye olan bu rakam, arka koltukların katlanması ve tavana kadar yükleme yapılması durumunda 1,510 litrelik hacme ulaşıyor. Elektrikli bagaj kapağı ve elektrikli arka kapı standart ekipmanlar olarak sunuluyor. İsteğe bağlı ekstra sensör arka kapının açılıp kapanmasını kontrol ediyor.