Gilya, yeni yılda sevdiğine özel bir hediye vermek isteyenler için göz alıcı seçenekler sunuyor!

Aşkın ve sonsuzluğun sembolü pırlanta yeni yıl için en çok tercih edilen hediye seçeneklerinden... 20 yıllık tecrübenin markası Gilya'nın koleksiyonunda yer alan pırlanta tek taş, beş taş, tam tur yüzükler ve setler de özel bir hediye arayanlar için iyi birer seçenek sunuyor. Gilya’nın koleksiyonunda pırlanta, elmas, yakut, zümrüt gibi taşlarla hazırlanan çok özel tasarımlar mücevher tutkunlarının beğenisine sunuluyor.









Koleksiyonda romantik tasarımların yanında geçmiş zamanların izini modern çizgiler ile buluşturan parçalar da yer alıyor. Ayrıca Gilya’dan aldığınız mücevherler, uluslararası laboratuvar sertifikası ile beraber teslim ediliyor. Bu sertifika size taahhüt edilen renk, berraklık ve diğer özellikleri kolayca ve güvenilir olarak tespit etmenizi sağlıyor. Özenle seçilmiş değerli taşları modern tasarımlarla buluşturan Gilya, pırlanta tutkunlarına, bir pırlanta eksperi ile alışverişe çıkmak gibi bir deneyim yaşatıyor.