Peynir, yoğurt, tereyağı, kefir gibi süt ürünlerinin doğru koşullarda muhafaza edilmesi büyük önem taşıyor.

Kaya Çiftliği’nden Gıda Mühendisi Derya Kaya Bulut, süt ürünlerinin raf ömürlerinin değişiklik gösterebileceğini örneğin, kaşar peynirin raf ömrünün altı ay iken tereyağı için bu sürenin üç-altı ay arasında değiştiğini söylüyor: “Soğuk-sıcak gören ürünler daha çabuk bozuluyor. Bu sebeple yoğurdu ya da peyniri sofrada bekletip, tekrar buzdolabına koymak yerine kullanılacak miktarda ürünün buzdolabından çıkartılması gerekiyor. Aksi takdirde ürünün ömrü azalıp, aroması ve yapısı bozuluyor. Tüm süt ürünlerinin soğuk zincir kırılmadan, 4-6 derece arasında muhafaza edilmesi önem taşıyor. Ayrıca saklama kapları ile poşetlerinin gıdaya uygun ve sertifikalı olmasına dikkat etmek gerekiyor.”



* Formsante dergisinden alınmıştır.