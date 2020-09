Günümüz müziğine ismini altın harflerle yazdıran Freddie Mercury doğdu. Dünyanın en önemli üç film festivalinden biri olan Cannes Film Festivali ilk kez düzenlendi. Eylül ayı tarih boyunca çok önemli isimlerin doğumuna ve ölümüne şahit oldu. Tarih turumuz işte kaldığı yerden devam ediyor.

2 EYLÜL 1973

‘Hobbit’, ‘Silmarillon’ ve ‘Yüzüklerin Efendisi serisiyle tüm dünyada haklı bir üne kavuşan İngiliz Dili Edebiyatı Profesörü, yazar J.R.R (John Ronald Reuel) Tolkien öldü.



5 EYLÜL 1946





‘Bohemian Rhapsody’, ‘Somebody to Love’, ‘We Are the Champions’ denince aklınıza kim geliyor? Gerçek adı Farrokh Bulsara olan, Queen grubunun solisti efsanevi Freddie Mercury doğdu.



9 EYLÜL 1901





Özellikle Moulin Rouge pavyonunu anlatan resimleriyle büyük üne kavuşan Fransız ressam Henri de Toulouse-Lautrec 36 yaşında öldü.



13 EYLÜL 1971





The Beatles'tan biri olan Sir Paul McCartney ile Amerikalı fotoğrafçı Linda McCartney'nin kızı olan İngiliz moda tasarımcısı Stella McCartney doğdu.



14 EYLÜL 1982





Monako Prensesi III. Rainer ile evlenerek sinemayı bırakan ve Monaco Prensesi unvanını alan Amerikalı sinema oyuncusu Grace Kelly, geçirdiği trafik kazası sonucu 52 yaşında öldü.



16 EYLÜL 1925





B.B. King lakaplı Amerikalı blues gitaristi Riley B. King doğdu. Lucille adında Gibson marka gitarıyla efsaneleşen usta, gitarı için “hayatımda uzun süre kalan tek kadın” sözüyle unutulmazlar arasında.



20 EYLÜL 1946