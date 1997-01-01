1 TEMMUZ
1961
Diana Spencer dünyaya geldiğinde kimse Galler Prensi Charles ile evlenip henüz 20 yaşındayken Galler Prensesi olacağını tahmin edemezdi. Boşandıktan sonra 1997 yılında sevgilisi Dodi al Fayed’le Paris’te geçirdiği trafik kazasında 36 yaşında öldü.
2 TEMMUZ
1932
Keriman Halis, Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi. 31 Temmuz 1932’de ise Belçika’da yapılan Dünya Güzellik Yarışmasında birinci olarak Dünya Güzellik Kraliçesi unvanını aldı. Atatürk ona Ece soyadını verdi.
4 TEMMUZ
1865
İngiliz yazar ve şair Charles Lutwidge Dodgson ya da takma adıyla Lewis Carroll’un ünlü eseri Alice Harikalar Diyarı’nda yayınlandı.
5 TEMMUZ
1946
Fransız modacı Louis Reard, ‘Bikini’ adını verdiği iki parçalı mayoyu Paris’te tanıttı. Mayo adını, ABD’nin atom bombası denemelerini yaptığı Pasifik’teki Bikini Adası’ndan almıştı.
6 TEMMUZ
1907
20’inci yüzyılın popüler kültür ikonlarından biri olarak nitelendirilen Meksikalı ressam Frida Kahlo doğdu.
11 TEMMUZ
1934
Ünlü moda tasarımcısı Giorgio Armani doğdu. Bugün Emporio Armani, Armani Prive, Armani Cosmetics ve parfümlerinin de dahil olduğu pek çok markası var.
12 TEMMUZ