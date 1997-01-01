Dünya Prenses DIana’sını kaybetti, Türkiye’nin ilk güzellik kraliçesi seçildi, bikini ilk kez tanıtıldı, The RollIng Stones ilk konserini verdi, tabii bir de Ay’a çıkıldı. NeIl Armstrong ve Buzz AldrIn, Ay yüzeyine iniş yapan ilk insanlar oldu. Nefeslerinizi tutun, bu ayki kısa tarih turumuz başlıyor.

1 TEMMUZ



1961

Diana Spencer dünyaya geldiğinde kimse Galler Prensi Charles ile evlenip henüz 20 yaşındayken Galler Prensesi olacağını tahmin edemezdi. Boşandıktan sonra 1997 yılında sevgilisi Dodi al Fayed’le Paris’te geçirdiği trafik kazasında 36 yaşında öldü.



2 TEMMUZ





1932

Keriman Halis, Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi. 31 Temmuz 1932’de ise Belçika’da yapılan Dünya Güzellik Yarışmasında birinci olarak Dünya Güzellik Kraliçesi unvanını aldı. Atatürk ona Ece soyadını verdi.



4 TEMMUZ



1865

İngiliz yazar ve şair Charles Lutwidge Dodgson ya da takma adıyla Lewis Carroll’un ünlü eseri Alice Harikalar Diyarı’nda yayınlandı.



5 TEMMUZ





1946

Fransız modacı Louis Reard, ‘Bikini’ adını verdiği iki parçalı mayoyu Paris’te tanıttı. Mayo adını, ABD’nin atom bombası denemelerini yaptığı Pasifik’teki Bikini Adası’ndan almıştı.



6 TEMMUZ





1907

20’inci yüzyılın popüler kültür ikonlarından biri olarak nitelendirilen Meksikalı ressam Frida Kahlo doğdu.



11 TEMMUZ





1934

Ünlü moda tasarımcısı Giorgio Armani doğdu. Bugün Emporio Armani, Armani Prive, Armani Cosmetics ve parfümlerinin de dahil olduğu pek çok markası var.



12 TEMMUZ

