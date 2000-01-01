Dünya hukuk tarihi yanlış tutuklamalar, yargılamalar ve suçlamalarla doludur. Bazen yetersiz bir görgü tanığının ifadesiyle, bazen yetersiz kanıtların geçerli düşünülmesiyle, bazen de sadece ırkçılık yüzünden birçok insan haksız yere suçlandı ve idam edildi. Liste oldukça uzun ama işte size en bilinen örneklerden bazıları.

1- Campbell Ross

1922 yılında kaybolan Alma isimli küçük kızın cansız bedeni uzun aramalardan sonra bulundu. Cesedin Ross’un sahip olduğu barın yakınlarında olması ve Ross’un eski bir sabıkalı olması suçlamaları ona çevirdi. O dönemde basının da oldukça yanlı davranması sonucu, Ross mahkeme kararıyla idam edildi. Yıllar sonra DNA teknolojisinin gelişmesiyle yapılan testler sonucunda Ross’un olayla hiçbir ilgisi olmadığı anlaşıldı.







2- Tim Cole

Irkçılık ve önyargı dolu bir mahkeme süreci sonunda tutuklu olduğu hapishanede hayatını kaybeden Tim Cole’un hikayesi oldukça sinir bozucu. 1985 yılında Teksas’da beyaz bir kadın tecavüze uğrar ve yapılan acele ve özensiz soruşturma sonucunda olayla hiçbir ilgisi olmayan ve sadece siyahi olması nedeniyle Tim Cole tutuklanır. Ağır astım hastası olan ve tütün ürünlerinin yanına bile yaklaşamayan Cole, yoğun uyuşturucu kullanılan bir partide tecavüze uğrayan kadının ve arkadaşlarının yanlış teşhisi sonucu tutulduğu hapishanede hayatını kaybeder. Yıllar sonra masum olduğu ortaya çıkar.







3- Gary Graham

Yine sadece bir görgü tanığının ifadesine dayandırılarak kaydırılan bir hayat daha. Gary Graham 1981 yılında yapılan silahlı bir soygunun ve cinayetlerin zanlısı olarak tutuklanır. Yoğun itirazına rağmen temyiz hakkı bile verilmeyen Graham 2000 yılında idam edilir. İdamı sonrası yapılan araştırmalarda suçsuz olduğu ortaya çıkar. Ailesinden resmi olarak özür dilenir ve kayıtlara masum olarak geçirilir.







4- George Stenney

Yargı tarihinin yüz karası olaylarının başında yer alan Stenney Davası, uzun yıllar tartışıldı ve Amerikan jüri sistemini üzerine değişimler yaşanmasını sağladı. Henüz 14 yaşındayken iki kız çocuğunun öldürülmesiyle suçlanan ve tamamı beyazlardan oluşan jüri tarafından suçlu bulunan Stenney’in, ölümünden kısa bir süre sonra ortaya çıkan görgü tanıkları sonucunda masum olduğu belirlenmiştir.