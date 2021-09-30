Tarzıyla bakışları üzerine çeken yeni Jaguar E-PACE Türkiye’de

Jaguar, araç ilgisini bir tutkuya dönüştüren ve tasarımından işçiliğine kadar ürettiği her bir aracın detayını özenle işleyen bir marka. Güçlü tarzı, konforlu tasarım detayları, yüksek teknolojiyle üretilmiş donanımları ve yazılımlarıyla çağının çok ötesinde araçlar üreten Jaguar’ın kullanıcısı olmak çok büyük bir ayrıcalık olarak görülür.

Şehir insanları için şimdi yoğun günlük kullanım sırasında konforlu bir sürüş deneyimi sunacak ama hafta sonlarında, tatillerde şehir dışı kaçamaklarına da destek verecek geniş hacimli ve güçlü bir araç ihtiyacı ile ortaya çıkan kompakt SUV formatı büyük ilgi görüyor. Jaguar da bu alanda ne kadar başarılı olacağını E-PACE ile ortaya koydu.

Güçlü çizgilere sahip ve şehirde dikkatleri üzerine çeken etkileyici tarzıyla Jaguar’ın lüks kompakt SUV modeli, E-PACE büyük beğeni kazandı. Ülkemizde uzun yıllar lüks sedan araçlarıyla adını duyuran Jaguar, imzası olan şık detayları, etkileyici performansı ve yenilenmiş tasarıma sahip E-PACE’i Türkiye’ye getirdi.

Yeni E-PACE ne sunuyor?

Jaguar, Türkiye’de ilk sahipleriyle buluşmaya başlayan yeni E-PACE modeliyle, etkileyici tasarım ve dinamik performansın ideal birleşimini sunarken, yenilenen ön farlar tasarımda ilk göze çarpan detayların başında geliyor.

Yine aracın arka tarafında da kullanılan tam LED stop grubu, Yeni Jaguar E-PACE’in teknolojisini ve modernliğini yansıtıyor. Daha dinamik bir tasarım isteyenler için ise R-Dynamic paketinde parlak siyah alt tampon, krom yan havalandırma çerçevesi, “Kontrast Diamond Turned” kaplamalı jantlar yer alıyor. Ayrıca Black Pack dış tasarım paketi tüm donanım seviyelerinde isteğe bağlı tercih edilebiliyor.

Lüks ve Konforun Kusursuz Kombinasyonu

Yeni Jaguar E-PACE’in kabini, malzeme kalitesi ve konfor donanımlarıyla sınıfında standartları belirliyor. İç mekanın kalbinde konsolun merkezine entegre edilmiş 11,4 inç kavisli cama sahip HD dokunmatik Pivi Pro bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. İki kaplamaya sahip cam ekran, hem parlama önleyici hem de parmak izlerini daha az gösteren teknolojisiyle ön plana çıkıyor. Sürücü odaklı iç mekanda bulunan yeni vites seçici, “kriket topu dikişi” ve alt kısmında yer alan metal malzemelerle lüks hissiyatını artıyor. Tamamen Elektrikli Jaguar I-PACE’den tanıdığımız yeni direksiyon tasarımı, metal vites değiştirme kanatçıklarına da sahip.

Verimli 1.5 Litrelik Ingenium Motor

Yeni Jaguar E-PACE, Jaguar’ın Premium Transverse Mimarisi üzerinden yükseliyor. 1.5 litrelik üç silindirli turbo benzinli motor, verimli Ingenium motor ailesinin en yeni üyesi olarak dikkat çekiyor. 1.5 litrelik motor, mükemmel verimlilik ve yakıt tüketimine katkıda bulunan düşük sürtünme seviyeleri ile yüksek performans sağlıyor.

Mild Hybrid teknolojisine sahip 1.5 litrelik motor ürettiği 160BG gücü ön tekerleklere 8 ileri otomatik şanzımanla iletiyor. 100 kilometrede ortalama 8,0 litrelik tüketim değeri sunan motor, Yeni Jaguar E-PACE’i 10,3 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştırabiliyor.

Üstün Yol Tutuş ve Geliştirilmiş Konfor

Yeni Jaguar E-PACE'in gövde mimarisinde yapılan önemli güncellemeler, gelişmiş sürüş dinamiklerine ve konfora katkıda bulunuyor. Yeni Jaguar E-PACE, Jaguar’ın genlerinde olan çevikliği korurken, daha konforlu bir sürüş sağlayan gelişmiş ön süspansiyon bağlantı noktası sertliği de sağlıyor. Yapılan geliştirmelerle birlikte, kabindeki titreşim ve gürültü azaltılarak tüm yolcular için konforlu bir yolculuk deneyimi yaşatılabiliyor.

Yeni Jaguar E-PACE, yol koşullarına bağlı olarak sürücü tarafından manuel olarak seçilebilen “Comfort”, “Eco”, “Yağmur- Buz- Kar” ve “Dynamic” modlarına sahip Jaguar Sürüş Kontrolü’nü standart olarak sunuyor. Böylelikle mevsim geçişlerinde ani bastıran yağmurda ilgili sürüş modunu seçerek daha güvenli ve konforlu bir sürüş yapabilirsiniz. Yeni vites seçicinin yanında konumlandırılan bir düğmeyle, Yeni Jaguar E-PACE'in direksiyon, şanzıman, gaz pedalı ve “Uyarlanabilir Süspansiyon” kalibrasyonları yol koşullarına uygun olarak seçilebiliyor.

Son Nesil Teknolojiler

Yeni Jaguar E-PACE, EVA 2.0 olarak adlandırılan Jaguar’ın gelişmiş Elektronik Araç Mimarisine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Yeni Pivi Pro bilgi-eğlence sistemine kavisli camlı 11,4 inç HD dokunmatik ekrandan erişiliyor. Ekranın üç kat daha parlak ve bir önceki tasarımına göre yüzde 48 daha büyük ve basitleştirilmiş menü yapısı sayesinde sürücüler çok daha az dokunuşla istenilen ayarlara daha rahat ulaşabiliyor. Pivi Pro bilgi-eğlence sistemi Apple Carplay® desteğini de standart olarak sunuyor. Ek olarak standart olarak sunulan kablosuz şarj özelliği, yolcuların uyumlu akıllı telefonlarını hızlı bir şekilde şarj etmelerini sağlıyor. Size sadece araca biner binmez sevdiğimiz müziği sadece açmak kalıyor. Merkezi 11,4 inç dokunmatik ekranı, gelişmiş grafikleriyle 12,3 inç HD dijital gösterge tamamlıyor.

Kabin Hava İyonizasyon Sistemi, alerjenleri ve hoş olmayan kokuları ortadan kaldıran NanoeTM teknolojisi sayesinde iç hava kalitesini iyileştiriyor. Sistem, yolcu sağlığını ve konforunu iyileştirmek için PM2.5 partikülleri dahil ultra ince partikülleri yakalayan ve merkezi dokunmatik ekrandaki 'Purify' düğmesine basılarak etkinleştirilen PM2.5 filtrelemesine sahip olmasıyla sınıfında fark yaratıyor.

Gelişmiş LED teknolojisine sahip farlar S donanım paketi seviyesiyle standart olarak gelirken, SE ve HSE donanım paketi seviyelerinde Otomatik Uzun Far Yardımı özelliğine sahip yeni çift “J” blade signature farlar bulunuyor. Yeni far teknolojisi, karşıdan gelen sürücülerin gözlerinin kamaşmasını önlemek için uzun ve kısa far arasında otomatik olarak geçiş yapabiliyor.

Güvenlik Standart

Yeni Jaguar E-PACE, Jaguar’ın ClearSight İç Dikiz Aynası teknolojisine sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. SE donanım paketiyle birlikte standart olarak sunulan sistem, sürücünün aracın arka tarafını tek bir hareket ile engelsiz bir şekilde görmesini sağlayarak daha fazla güvenlik sağlıyor. Bagajın paketler ile dolu olması artık aracı güvenli bir şekilde kullanmanız için bir engel olmayacak. Ayrıca tüm paketlerde standart olarak gelen yeni 3D Surround Kamera teknolojisi, araçla manevra yaparken daha fazla ayrıntı ve gerçek zamanlı görüntüleme seçenekleri sunmak için en son kamera teknolojisini kullanıyor.

Jaguar’ın “Sürücü Yorgunluk Takip Monitörü”, sürücünün uykulu olup olmadığını algılayabiliyor ve mola vermesi için sürücüyü uyarabiliyor. Teknoloji, yorgunluk belirtilerini tespit etmek için direksiyon, pedal tepkileri ve genel sürüş davranışı dahil olmak üzere hassas şekilde ölçülen veri noktasından gelen bilgileri kullanıyor.

Daha detaylı bir inceleme için; Jaguar Türkiye web sitesine veya Jaguar Online Rezervasyon Platformu'na göz atabilirsiniz.

Yeni Jaguar E-PACE’i daha yakından keşfedin!

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