Tatil onun da hakkı

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En güzel tatilleri hep o size yaşattı. Şimdi sıra sizde. Boynuna sarılıp kocaman bir öpücükle de onu mutlu edebilirsiniz ama bizim önerimiz yanına keyifli bir tatil ya da bir gün eklemeniz.

YEŞİLE DOST

Kemer’de yeni açılan Nirvana Lagoon Villas Suites&Spa, doğaya saygılı cennetten bir köşe. Eski bir tatil köyünün yıkılıp, sıfırdan inşa edilmesi sürecinde hiçbir ağacın dalının bile kesilmediği otelde konforlu bir tatil geçirebilirsiniz. Bölgenin en lüks oteli olarak hizmete giren otelde babanızla birlikte deniz, kum, güneş ve spa keyfinin doruklarına ulaşarak unutulmaz bir hafta sonu yaşamanız mümkün. Otelin Babalar Günü için hazırladığı özel etkinlikler de keyfinize keyif katacak. Mesela bahçede verilecek barbekü partisinin ardından

birlikte hazırlayacağınız uçurtmalarla çocukluğunuza dönebilirsiniz. Ayrıca tenis tutkunu babalar için de otelde Babalar Günü’ne özel bir turnuva düzenlenecek. ‘Babalar ve kızları’,

‘babalar ve oğulları’ gruplarından birine katılarak adrenalin seviyenizi yükseltebilirsiniz. Crystal Otelleri, Babalar Günü için bir de sosyal medya kampanyası düzenledi. Instagram,

Twitter ve Facebook hesaplarında #babamlagecirdigimenguzelan hashtag’i ile en güzel mesajı @crystalhotelsturkey etiketi ile paylaşan bir aileye konaklama paketi hediye ediyor. Nirvana’da haziran ayı konaklama fiyatları kişi başı 400 liradan başlıyor.

Adres: Göynük Mah. Başkomutan

Atatürk Cad. No:141 Kemer-Antalya

Tel: (0242) 824 99 15



