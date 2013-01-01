Tatil planı yapmak artık çok kolay

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Cepyol.com, uçak, otobüs ve deniz otobüsü biletlerinden otel rezervasyonları ile araç kiralama hizmetlerine kadar detaylı bir tatil planı için gerekli olan tüm ihtiyaçları kullanıcılarına farklı fiyat alternatifleri ile sunuyor.

2013 “Turizm Teknoloji Zirvesi”nde yılın en iyi mobil uygulama ödülünü kazanan Cepyol.com, uçak, otobüs ve deniz otobüsü biletlerinden otel rezervasyonları ile araç kiralama hizmetlerine kadar detaylı bir tatil planı için gerekli olan tüm ihtiyaçları kullanıcılarına farklı fiyat alternatifleri ile sunuyor.

250.000’den fazla otelde rezervasyon yaptırma, 700’den fazla lokasyonda araç kiralama, 800’den fazla yerli ve yabancı havayolu ile 70’den fazla otobüs firmasından bilet satın alma imkanlarını bünyesinde barındıran Cepyol.com, fiyat karşılaştırma sistemi sayesinde kullanıcıların değişen bütçelerine uygun farklı fiyatlardaki biletleri akıllı telefonları üzerinden kolaylıkla satın almalarını sağlıyor. Her türlü seyahat planlamasının gerçekleştirilebileceği ücretsiz bir mobil seyahat uygulaması olan Cepyol.com’dan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) biletleri de hızlı ve güvenli bir şekilde satın alınırken, İstanbul Şehir Hatları Vapur Sefer saatlerine de ulaşılabiliyor.