Tadından ve tuzundan şüphe etmediğimiz reçetelerin peşine düştük.

Sosyal medyada @turkuazkitchen hesabı ile tanınan Betül Tunç, Amerika’dan sayfalarımıza ışınlandı. Bir yandan geleneksel lezzetlerden vazgeçemeyen bir yandan kahve keyfine şıklık katmayı sevenler için beş tarifi kaptık.



KARAMELİZE SOĞANLI HAMBURGER



Hazırlama süresi: 35 dakika

Kaç kişilik: 4-6



MALZEMELER

• 500 gr yağlı kıyma

• 1/4 soğan rendesi

• 1 diş sarımsak

• 2-3 yemek kasığı Worcestershire sos (alternatif olarak 1.5 yemek kaşığı pekmez ve 1 yemek kaşığı sirke eklenebilir)

• Tuz, karabiber, pulbiber

KARAMELİZE SOĞAN İÇİN;

• 1 adet soğan

• 1 tatlı kaşığı sirke

• 1 fiske toz şeker

• Tuz, karabiber

• 1 yemek kaşığı Worcestershire sos (isteğe bağlı)

ARA KATLAR İÇİN;

• Ketçap, mayonez, barbekü sos, salatalık turşusu, peynir dilimleri, marul, domates

EV YAPIMI HAMBURGER EKMEĞİ İÇİN;

• 4 su bardağı un

• 1 silme yemek kaşığı kuru maya (10gr)

• 1 çay bardağı süt

• 3 adet yumurta ve 1 adet yumurta beyazı

• 80 gr tereyağı

• 1 yemek kaşığı toz şeker

• 1 tatlı kaşığı tuz

ÜZERİ İÇİN;

• 1 yumurta sarısı

• 1 tatlı kaşığı süt

• Susam



HAZIRLANIŞI

Hamburger ekmeği için; 4 su bardağı unu bir karıştırma kabına alıp üzerine tuz ve toz şekeri koyun ve ortasını havuz şeklinde açın. Daha sonra ortasına mayayı, sütü ve yumurtaları koyup yaklaşık 10 dakika yoğurun. Hamuru bu şekilde beş dakika dinlendirin ve ardından oda sıcaklığındaki tereyağını parçalar halinde yavaş yavaş ilave edip yoğurmaya devam edin. Yaklaşık 10 dakika kadar daha yoğurun. Tamamen toparlanmış, pürüzssüz yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmeniz gerekiyor. Sıvıyağı ile yağlanmış geniş bir kaba hamuru yayıp streç filmle kapatın. Yaklaşık 2-3 saat buzdolabında mayalandırın. Mayalanan hamuru tezgaha alıp 80-90 gr parçalara ayırın. Elinizde yuvarlayarak geniş aralıklarla yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin. Üzerini yapışmayacak şekilde kapatıp 1-2 saat mayalandırın. Mayalanan ekmeklerin üzerine yumurta ve süt karışımını sürüp susam serpiştirin. 180 derecelik ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ardından köfte malzemelerinin tamamını bir karıştırma kabına alın ve yoğurun. Daha sonra en az 1-2 saat buzdolabında bekletin. Kısık ateşte karamelize soğanı hazırlayın. Daha sonra buzdolabındaki köfteyi çıkarıp hamburger köftesi şekli verin. Arkalı önlü kızartın ve ocaktan almadan önce üzerine ince bir dilim peynir (çedar veya damak tadınıza uygun herhangi bir peynir) koyun. Ayrı bir tavada ortadan ikiye ayırdığınız hamburger ekmeklerini arkalı önlü hafifçe kızartın. Ocaktan aldığınız hamburger ekmeğine ketçap, mayonez ve barbekü sos sürün. Üzerine marul, domates, köfte, karamelize soğan ve turşu koyarak servis yapın.



EV YAPIMI TRUFFLE



Hazırlama süresi: 15 dakika

Kaç kişilik: 8-10



MALZEMELER

• 1 kavanoz konsantre süt (397 gr)

• 2 yemek kaşığı tereyağı

• 1/3 su bardağı kakao

• 50 gr bitter çikolata (isteğe bağlı)

• Portakal kabuğu rendesi (isteğe bağlı)

• Kakao

• Bitter çikolata



HAZIRLANIŞI

Uygun bir tencereye veya tavaya konsantre süt, kakao ve tereyağını alın ve karıştırarak pişirin. Orta harlı ateşte kaynamaya başlayınca altını kısın ve 4-5 dakika karıştırarak pişirin. Ocaktan alınca içerisine dilerseniz bitter çikolata ekleyin. Ardından yağlı kağıt serilmiş bir kaba alıp buzdolabında 5-6 saat bekletin. Daha sonra iyice soğuyan çikolatadan parçalar koparıp ufak toplar yapın. Eritilmiş çikolataya veya kakaoya batırıp servis yapabilirsiniz.



MAKARON



Hazırlama süresi: 37 dakika

Kaç kişilik: 10-12



MALZEMELER

• 125 gr pudra şekeri

• 125 gr badem unu

• 80 gr toz şeker

• 90 gr yumurta akı

• Bir fiske tuz

• Kahve ve çikolata özütü

• Gıda boyası

KREMASI İÇİN;

• 100 gr çiğ krema

• 165 gr bitter çikolata

• İnstant kahve (aroma olarak dilerseniz kahve özütü de kullanabilirsiniz.)

ARA KAT İÇİN;

• Karamel



HAZIRLANIŞI

Makaron yapımına öncelikle kremasını hazırlayarak başlayın. Çiğ kremayı ve çikolatayı benmari yöntemiyle eritin. Yeteri kadar eridikten sonra kenara alıp, ılınmasını bekleyin. Ilındıktan sonra; özütleri veya instant kahveyi ilave edip karıştırın. Oda sıcaklığına gelince bir sıkma torbasına alıp kenarda bekletin. Ardından, yumurtaların sarılarını ve aklarını birbirine karıştırmamaya dikkat ederek ayırın. Akları uygun bir kaba alıp içerisine bir fiske tuz ekleyip yaklaşık 1 dakika kadar çırpın. Yumurta aklarınızı çırpmaya devam ederken birer yemek kaşığı olacak şekilde yavaş yavaş tüm toz şekeri ekleyin. Bu şekilde yaklaşık 5 dakika kadar yumurta aklarınızı çırpın. Daha sonra pudra şekerini ve badem ununu bir robottan geçirerek iyice karışmasını sağlayın. Bu harcı eleyerek yumurta aklarınızın üzerine alın ve çok hırpalamadan alttan üste katlayarak iyice karıştırın ve yarı yarıya ayırıp iki ayrı kaba alın. Birisine çikolata özütü, diğerine kahve özütü ve hangi renk isterseniz o renk gıda boyanızı ekleyin. Son bir tur daha çok dikkatli ve ağır bir şekilde karıştırıp düz başlıklı bir sıkma torbasına alın ve fırın tepsisine 1-2 cm aralıklarla makaron kabuklarını sıkın. Hazır olan makaron kabuklarını serin bir yere alıp yaklaşık 25-30 dakika üzeri kuruyana kadar bekletin. Kabuklar hazır olduğunda elinizle hafifçe dokunduğunuzda elinize bulaşmamalı. Kuruyan makaron kabuklarını 160 derecelik fırında yaklaşık 16-17 dakika pişirin. Fırından çıkardığınız makaron kabuklarını iyice soğutun. Ardından çikolatalı makaron kabuklarınıza hazır olan kremadan ortası boş kalacak şekilde sıkın ve ortasına da karamel sıkın. Kahveli makaron kabuklarınıza ise yalnızca çikolata kreması sıkın. Diğer kabuğu üzerine kapatın ve bütün makaronlarınızı bu şekilde hazırlayın. Buzdolabında en az yarım saat bekletip servis yapabilirsiniz.



PÜF NOKTASI

• Yumurtaların sarıları ve aklarını ayırırken akların asla sarılara karışmadığınızdan emin olun.

• Yumurta aklarını çırptığınız kap asla ıslak olmamalı.

• Eğer silpatınız varsa, makaronu pişireceğiniz tepsinin altında kullanın. Eğer yoksa pişirirken iki kat yağlı kağıt kullanabilirsiniz.

• Her fırının ısı ayarı farklı olduğu için, makaron kabuklarını 15 dakikadan sonra fırında kontrollü tutun.



KAYSERİ YAĞLAMASI



Hazırlama süresi: 45-50 dakika

Kaç kişilik: 4-6



MALZEMELER

YUFKALARI İÇİN;

• 3 su bardağı un

• 1/2 çay kaşığı toz şeker (İsteğe bağlı)

• Tuz

• Aldığı kadar süt

KIYMASI İÇİN;

• 250 gr kıyma

• 2 adet soğan

• 2 adet domates

• 2 adet yeşil biber

• 1 tatlı kaşığı biber salçası

• 1 tatlı kaşığı domates salçası

• Tuz, karabiber, kırmızı pul ve toz biber

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

ÜZERI İÇİN;

• Yoğurt



HAZIRLANIŞI

Un, toz şeker, tuz ve sütü karıştırarak kulak memesi kıvamında bir lavaş hamuru hazırlayın. Hazırladığınız hamuru yarım saat dinlendirdikten sonra ufak bezelere ayırın ve her bir bezeyi yemek tabağı büyüklüğünde açarak bir tavada arkalı önlü pişirin. Kuramaması için uygun bir kaba veya kağıt poşete alıp bekletin. Uygun bir tencereye kıymanızı alın ve suyunu çekene kadar karıştırarak kavurun. Daha sonra içerisine yemeklik doğranmış soğanı ve zeytinyağını (veya tereyağını), salçaları ve baharatları ekleyip kavurmaya devam edin. Son olarak küp doğuranmış domatesleri ve biberleri ekleyin. Çok az su ekleyip, suyunu çekene dek kısık ateşte iyice pişirin (Suyunu fazla çektirmeyin, hafif sulu kalsın ki ekmekleri ıslatsın). Daha sonra yufkalarınızı uygun bir tabağa alın ve bir yufka, biraz kıyma olacak şekilde kıymanız bitene dek katları hazırlayın. Tüm katlar bitince 4 veya 6 parçaya bölün. Ortasına yoğurt döküp servis yapabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak yoğurdunuza sarımsak da ekleyebilirsiniz.



DOMATESLI GALETTA



Hazırlama süresi: 60 dakika

Kaç kişilik: 6-8



MALZEMELER

HAMURU İÇİN;

• 1.5 su bardağı un

• 1 yumurta sarısı

• 110 gr soğuk tereyağı

• 60 ml soğuk su

• Tuz

• 1/2 çay kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)

PESTO SOSU İÇİN;

• 5-6 dal taze fesleğen

• 1/2 çay bardağı parmesan veya eski kaşar rendesi

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

ÜZERI İÇİN;

• 100 gr krem peynir

• 100 gr beyaz peynir

• 100 gr kaşar peynir rendesi

• 4-5 adet domates



HAZIRLANIŞI

Öncelikle bir karıştırma kabına unu alın ve üzerine soğuk tereyağını hızla rendeleyin. Üzerine yumurta, tuz ve toz şekeri ekleyin. Son olarak soğuk suyu da ilave edin ve tereyağını eritmeden yalnızca tüm malzemeler birleşinceye kadar hızlı bir şekilde yoğurun. Daha sonra hazır olan hamuru bir streç filme sarıp buzdolabında yaklaşık yarım saat bekletin. Hamur dinlenirken, kullanacağınız domatesleri kesip bir süzgece alın ve fazla suyunu akıtın. Ayrı bir yerde derin bir kaba fesleğen, parmesan ve yağı alın ve sos haline gelene kadar blendar’dan geçirin. Ayrı bir kasede üzeri için gerekli olan peynirleri birleştirin. Buzdolabından aldığınız hamuru iki yağlı kağıt arasına alın ve merdane yardımıyla açın. Üstte kalan yağlı kağıdı kaldırın ve üzerine hamurun kenarlarında 1-2 parmak bırakarak hazırladığınız pesto sosu sürün ve üzerine peynir karışımını yayın. En son üzerine domates dilimlerini aralıksız dizin ve sossuz bıraktığınız 1-2 parmaklık hamurlu kısmı domateslerin üzerine kapatın. Dilerseniz kenarlarına yumurta sarısı sürebilir, üzerine susam, parmesan veya ay çekirdeği içi serpiştirebilirsiniz. 200 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Fırından aldığınız galettanızı ilk sıcaklığı çıkar çıkmaz dilimleyerek servis yapabilirsiniz.



Derleyen: SELEN TANYERİ

Fotoğraf&Tarif: BETÜL TUNÇ