Yeni Nokia Lumia’larla babanızı sevindirin.





Nokia Lumia ailesinin iki yeni üyesi Lumia 1320 ve Lumia 1520 ile işlerini her yerden rahatça yapabilen babalar, böylece çocuklarına daha çok vakit ayırıyor, hem özgürlüğün hem de ailesiyle daha fazla birlikte olmanın keyfini sürüyor. Babasını daha fazla yanında görmek isteyenler için Nokia Lumia 1320 ile Nokia 1520, bu babalar gününde harika bir hediye seçeneği! Üstelik babalar gününe özel kampanya ile 75 TL’lik uygulama da bu cihazlarla hediye!Nokia Lumia ailesinin iki yeni üyesi Lumia 1320 ve Lumia 1520 sayesinde babalar artık çocuklarıyla daha fazla vakit geçirebiliyor! 6 inçlik ekranlarıyla bilgisayar rahatlığında çalışma imkanı tanıyan bu cihazlar, üstün performansları ve tüm Microsoft Office programlarının rahatça kullanılabilmesi ile çalışan babalara büyük özgürlük kazandırıyor. Nokia Lumia 1320 ve Nokia Lumia 1520 ile babalar artık işlerini her yerden takip edebiliyor! Bu babalar gününde babası için bir Nokia Lumia 1320 ya da Nokia Lumia 1520 alanlar, ücretsiz 75 TL’lik uygulama hediyesi de kazanıyor!Nokia Lumia dünyasının üstün görüntüleme ve ses teknolojilerini de barındıran Lumia 1320 ile Lumia 1520, kullanıcılarının modern dünyaya rahatça ayak uydurmasının yanı sıra kendilerini özgürce ifade etmesini de sağlıyor!Nokia Lumia 1320 için tavsiye edilen satış fiyatı 999 TL;Nokia Lumia 1520 için tavsiye edilen satış fiyatı 2.199 TL.