“Temizlik İşleri” Aralık’ta devam ediyor

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Taşra Kabare, kahkahaların eksik olmadığı oyunları “Temizlik İşleri”ne Aralık ayında Sahne Pulchérie ve Moda Sahnesi’nde devam ediyor.

Taşra Kabare, Kasım’da galasını yaptıkları oyunları “Temizlik İşleri”ne Aralık’ta Sahne Pulchérie ve Moda Sahnesi’nde devam ediyor. Cemal Toktaş’ın yazdığı ve Ali Altuğ’un yönettiği “Temizlik İşleri”, bilinmeyen bir zaman ve diyarda çok ünlü bir şahsiyetin evinde geçiyor ve evin temizlikçisinin başına gelen tuhaf ve komik olayları konu alıyor.

Oyun, 10 Aralık Perşembe günü Sahne Pulchérie’de, 15 Aralık Salı günü ise Moda Sahnesi’nde izlenebilecek.