Yaşamın en gizemli ve dikkat çeken özelliği sürekli tesadüflerle dolu olmasıdır. Bu tesadüfler bazen eğlenceli olabilir ama bazen de unutulmayacak acılara neden olabilir. Dünya tarihinde kayıtlara geçmiş bazı tesadüflere bakalım.

1- Joseph Figlock

Joseph Figlock, Amerika’nın Detroit kentinde yaşayan sıradan birisidir. Ama kayıtlara geçen 2 kaza yüzünden ismi tesadüf denince ilk akla gelen kişilerdendir. 1930 yılında sıradan bir günde yolda yürürken kafasına bir çocuk düşer ve her ikisi de yara almadan kurtulurlar. İşin garibi tam bir yıl sonra aynı yerde, aynı çocuk tekrar Figlock’un üzerine düşer. İkisi de yara almaz ama bu hikaye o dönem oldukça popüler olur.







2- Napoleon ve Hitler

Tarihin savaş ve işgal meraklısı iki diktatörünü bağlayan bir rakam var. 129. Napoleon ve Hitler 129 yıl arayla doğarlar, 129 yıl arayla iktidara gelirler, 129 yıl arayla Rusya’ya savaş açarlar, 129 yıl arayla bu savaşı kaybederler.







3- Violet Jessup

1900lü yılların başında yaşayan Jessup, gemilerde görev yapan bir hemşiredir. Jessup yaşadığı tesadüfler nedeniyle ‘batıralamayan kadın’ olarak anılır, neden mi? Bindiği Brittanica ve Olympic adlı gemiler batmıştır ama Jessup sağ olarak kurtulmuştur. Daha sonra yolu nereye düşer, tabii ki Titanik’e. Bu olaydan da sağ olarak kurtulan Jessup için aldığı lakap oldukça mantıklı gelmeye başladı değil mi?







4- Lincoln ve Kennedy

Amerikan tarihinin en önemli isimlerinden olan Lincoln ve Kennedy, aynı zamanda tesadüflerle dolu benzer bir hayat yaşamışlardır. İkisinde de nadir rastlanan aynı genetik bozukluk vardır. İkisi de hukuk fakültesinde okumuştur. İkisi de eşlerinin önünde suikasta kurban gitmiştir. Lincoln öldürüldüğünde bir tiyatroda 7 numaralı koltukta oturuyordu. Kennedy ise öldürüldüğünde araç konvoyunun 7. Sırasındaki arabadaydı.