The Beetle

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Çocukluğumuzun vosvos'u!

Yazı: Arzu Sözeri



Volkswagen Beetle’ı görür görmez çarpıldım. Çocukluğumun ‘vosvos’u teknoloji ile birleşip karşıma geçti ve bütün puanları topladı! 1.90’lık babam kullanırdı o klasik kaplumbağalardan. Ve bizim dört kişilik bir aile olarak; üstümüzde bir fiber tekneyle bile yolculuk etmişliğimiz vardır kendisiyle. O yüzden hala şaşırırım bu kendi küçük içi büyük otomobile. Kullanmaya başladığımda anladım ki bir tek ben değilim bu duygusal bağı yaşayan. En az lüks otomobiller kadar yoldaki araçların ve yürüyenlerin dikkatini çekiyor kendisi. Bilmem başka hangi otomobil nostalji ile teknolojiyi bu şekilde buluşturabilir? Ön konsol, zaman tüneli gibi: Torpido gözü bizi eskiye götürüyor. Ancak, dokunmatik ekran ve üstünde yer alan göstergeler ve son derece zarif gösterge paneli modern çağın eserleri. Deri direksiyon çok şık. Mükemmel bir ses sistemi var. Otomatik şanzıman lüksünden bahsetmiyorum bile...

