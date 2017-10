‘Günlük yaşamın koşturmacasından yoruldum, yoğun iş temposunun yüklediği stresi üzerimden atmaya ve fazla kilolarımdan da kurtulmaya ihtiyacım var’ diyenlerdenseniz,

‘yeni trend’ sağlıklı tatil kaçamağı tam size göre. Şehir merkezinin kalabalığından uzaklaşıp; sakin ve keyifli The LifeCo Phuket’te tüm senenin ağırlığını üzerinizden atabilir, toksinlerinizden arınırken fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.



AĞUSTOS SONUNA KADAR UÇUŞLAR THE LIFECO’DAN HEDİYE…

Dünyada yükselen trend haline gelen well-being (sağlıklı yaşam)/well-aging (sağlıklı yaşlanma) ve detoksun 360 derece hizmet veren Türkiye’deki temsilcisi The LifeCo, misafirlerini Phuket’teki merkezinde ‘yeni bir beden ve sağlıklı bir zihin’ ile tanışmaya davet ediyor. Tropik palmiye ağaçlarının arasında, göl kıyısında konumlanan The LifeCo Phuket sağlıklı yaşam tutkunlarına; kilo kontrol, arınma ve yenilenme alanlarında kısa sürede etkin sonuç alabilecekleri programlar sunuyor.



The LifeCo Phuket’te sağlıklı ve keyifli bir tatil yapmak, Türk Hava Yolları’nın temmuz ayında başlayacak Phuket direkt uçuşları ile artık daha kolay hale geliyor. Direkt uçuş imkanı ile birlikte misafirlerine sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen The LifeCo Phuket; 7, 10 veya 14 günlük detoks, kilo kontrol veya antiaging programlarından herhangi birine kayıt yaptıran misafirlerini, The LifeCo’nun ‘uçuşunuz bizden’ kampanyası kapsamında temmuz ve ağustos ayları boyunca gidiş-dönüş ücretsiz uçuruyor. The LifeCo Phuket’te kampanya kapsamında tüm programlar uçuş dahil 1700 euro’dan başlayan fiyatlarla sunuluyor.



The LifeCo Phuket’te, holistik (bütüncül) sağlık yaklaşımı ile kişinin ihtiyacına yönelik uzmanlar tarafından hazırlanan tüm programlar, arınma ve yenilenme sürecini hızlandıracak etkin terapi ve uygulamalar sunuluyor. Terapilerin yanı sıra The LifeCo misafirleri güzellik-bakım seansları ve işinin ehli masaj terapistlerinin uyguladığı geleneksel masaj terapileri ile yaşam enerjisini yeniden kazanıyor.



The LifeCo; Kate Moss, Naomi Campbell ve Woody Harrelson gibi dünyaca ünlü modellerden aktörlere tanınmış simaların da arınmak ve yenilenmek için tercih ettiği well-being merkezi olarak tanınıyor. Adından aktif spor hayatı ile söz ettiren ünlü fotoğrafçı Bennu Gerede The LifeCo Phuket’te ‘GetFit’ programı ile form tutuyor. Bennu Gerede’nin deneyimlediği programın en önemli özelliği spor ağırlıklı ve vücuttaki hücrelerin onarılmasına-yenilenmesine yardımcı olan özel öğünlerin yer aldığı bir beslenme planına sahip olması.



The LifeCo merkezlerinde uygulanan konaklamalı detoks veya sağlıklı beslenme programları kısa sürede;

• Kilo kaybı

• Toksinlerden arınma, hücre yenilenmesi ve kan alkalizasyonu

• Zihinsel ve ruhsal yenilenme

• Cilt parlaklığı

• Dengelenmiş tansiyon ve şeker

• Gelişmiş bağışıklık

• Uyku kalitesinde artış

• Vücutta oksijen artışı, strese tolerans ve sindirim sistemi regülasyonu gibi sonuçlar veriyor.



BU BİR İLANDIR.