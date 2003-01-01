Ford'un dünya çapında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi Ford Sürüş Akademisi’nin Türkiye ayağı düzenlendi.
Ford Motor Company’nin 2003 yılında Amerika’da geliştirdiği güvenli
sürüş eğitim projesi olan “Ford Sürüş Akademisi" (Ford Driving Skills
For Life) bu yıl ilk kez Türkiye’de gerçekleşti. 2003 yılından bu yana
dünya çapında yaklaşık yarım milyon genci bilinçlendiren, Türkiye’de İTÜ
Vakfı’nın da katkılarıyla, 5-7 Kasım tarihlerinde İTÜ Ayazağa
kampüsünde ücretsiz olarak gerçekleşen etkinlikte 300’ün üzerinde genç
sürücü Ford Sürüş Akademisi eğitimlerini aldı. Murat Bostancı liderliğinde verilen eğitimler kapsamında genç sürücüler, sürüş kabiliyetlerini geliştirip, trafik güvenliği konusunda farkındalıklarını arttırma imkanı buldu.