Trafikte bilinçli gençler için

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Ford'un dünya çapında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi Ford Sürüş Akademisi’nin Türkiye ayağı düzenlendi.

Ford Motor Company’nin 2003 yılında Amerika’da geliştirdiği güvenli sürüş eğitim projesi olan “Ford Sürüş Akademisi" (Ford Driving Skills For Life) bu yıl ilk kez Türkiye’de gerçekleşti. 2003 yılından bu yana dünya çapında yaklaşık yarım milyon genci bilinçlendiren, Türkiye’de İTÜ Vakfı’nın da katkılarıyla, 5-7 Kasım tarihlerinde İTÜ Ayazağa kampüsünde ücretsiz olarak gerçekleşen etkinlikte 300’ün üzerinde genç sürücü Ford Sürüş Akademisi eğitimlerini aldı. Murat Bostancı liderliğinde verilen eğitimler kapsamında genç sürücüler, sürüş kabiliyetlerini geliştirip, trafik güvenliği konusunda farkındalıklarını arttırma imkanı buldu.