Alanında Avrupa’nın ve Güney Amerika’nın en büyüğü olan trnd artık Türkiye’de ve en sevdiği markaların ürünlerini destekleyecek trndcileri arıyor.
trnd Ne Yapar?
trnd hoşumuza giden ürünleri destekleme ve eleştirdiğimiz ürünleri kendi görüşlerimizi markalara ulaştırarak iyileştirme imkanı sunuyor. Düzenlenen projeler sadece satışta olan ürünleri değil, aynı zamanda henüz satışa çıkmamış ürünleri de kapsayabiliyor. Bu sayede ürünleri ilk kez trnd üyeleri denemiş oluyor.
trndci Kimdir?
Dünya çapında 1,6 milyon trndci var ve her biri farklı projelerde yer alan ürünleri denemekten, ürünlerle ilgili samimi görüşlerini belirtmekten ve hiçbir ücret ödemeden elde ettikleri ürün paketinde yer alan hediyeleri yakınlarıyla paylaşmaktan dolayı çok mutlu. Projeler sayesinde ürünlerle ilgili kimsenin bilmediği bilgileri edinen trndciler, bu bilgileri yakınlarıyla paylaşıyor ve ürünle ilgili sohbet ediyor.
trnd 1.000 trndci Arıyor!
Şu sıralar trnd, Türkiye’deki ilk projesi “Garnier Saf & Temiz 3’ü 1 Arada“
için 1.000 trndci arıyor. Cilt bakımına özen gösteren ve cilt sorunlarından bir türlü kurtulamayanlar hemen trnd üyesi olup projeye katılmak için başvurabilirler. Başvuru ve projelere katılım hem ücretsiz, hem çok kolay hem de çok eğlenceli! trnd’nin bundan sonraki projelerinden haber olmak ve yenilikleri kaçırmamak için zaman kaybetmeden üye olmak en iyisi.
İlandır.