Sosyal medyada duygularımızı ifade etmek için sıkça kullandığımız emojiler Twitter'da araştırma konusu oldu. Buna göre, Türkiye'de en çok mutluluk ve onay içeren emojiler kullanılıyor.

İnternet ile birlikte artık emojiler de hayatımızın en önemli işaretleri oldu. Emojiler Twitter’da da sürekli kullanılıyor, duyguların ifade edilişinde ve günlük olarak hikayeler anlatmakta bizlere yardımcı oluyor. Twitter; özel olarak emojiler üzerine bir istatistik hazırladı. Verilere göre, Türkiye’de en fazla kullanılan 3 emoji de mutluluk ve onay içeriyor. En çok kullanılan birinci emoji iken ikinci “tamam” anlamına gelen oldu. Üçüncü emoji de gülümseme ifadesi veren bir başka emoji olan seçildi.

Aşağıdaki tablo dünyada milyonların Twitter'da emojiyi nasıl kullandığını gösteren veriler içeriyor. İşte 20 ülke içinde, en çok kullanılan emojiler:

Aylara bağlı olarak bazı emojiler diğerlerinden daha popüler.

Yılın her ayı için hangi emojilerin en çok ön plana çıktığını görmek için aşağıdaki örneklere bakabilirsiniz:

Emojilerin nasıl tweetlendiği hakkında eğlenceli gerçekler:

· İnsanlar kahve emojisinden çok bira emojisi tweetliyor.

· Twitter’ın favori maymun emojisi var, hiçbir kötü maymun göremezsiniz

· Tweetlenen bütün kalp emojileri , kırılmış kalp emojilerinden daha fazladır.

En çok tweetlenen yüz emojileri:

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En çok tweetlenen el emojileri:

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En çok tweetlenen kalp emojileri:

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En çok tweetlenen reaksiyonlar:

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Yemek hakkında en çok tweetlenenler:

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