İnternet ile birlikte artık
emojiler de hayatımızın en önemli işaretleri oldu. Emojiler Twitter’da da
sürekli kullanılıyor, duyguların ifade edilişinde ve günlük olarak hikayeler
anlatmakta bizlere yardımcı oluyor. Twitter; özel olarak emojiler üzerine bir istatistik
hazırladı. Verilere göre, Türkiye’de en fazla kullanılan 3 emoji de mutluluk ve
onay içeriyor. En çok kullanılan birinci emoji iken
ikinci “tamam” anlamına gelen oldu.
Üçüncü emoji de gülümseme ifadesi veren bir başka emoji olan seçildi.
Aşağıdaki tablo dünyada milyonların
Twitter'da emojiyi nasıl kullandığını gösteren veriler içeriyor. İşte 20 ülke
içinde, en çok kullanılan emojiler:
Aylara
bağlı olarak bazı emojiler diğerlerinden daha popüler.
Yılın her ayı için hangi
emojilerin en çok ön plana çıktığını görmek için aşağıdaki örneklere bakabilirsiniz:
Emojilerin nasıl tweetlendiği hakkında eğlenceli gerçekler:
· İnsanlar kahve emojisinden
çok
bira emojisi tweetliyor.
· Twitter’ın favori maymun
emojisi var, hiçbir kötü maymun göremezsiniz
· Tweetlenen bütün kalp
emojileri ,
kırılmış kalp emojilerinden daha
fazladır.
En çok tweetlenen yüz
emojileri:
1.
2.
3.
En çok tweetlenen el
emojileri:
1.
2.
3.
En çok tweetlenen kalp
emojileri:
1.KIRMIZI KALP
2.
3.
En çok tweetlenen
reaksiyonlar:
1.
2.
3.
Yemek hakkında en çok
tweetlenenler:
1.
2.
3.