Tadıyla, kokusuyla, yanında lokumuyla en geleneksel içeceklerimizden biri olan Türk kahvesi, 500 yıllık bir geçmişe sahip. Üstelik Türk kahvesinin faydaları saymakla bitmiyor. Kalbe, cilde, metabolizmaya, strese iyi geldiği için diyetisyenler tarafından her gün içilmesi öneriliyor. Bol köpüklü yapabilmek için de belli başlı kurallara uymak gerekiyor.

Tadıyla, kokusuyla, yanında lokumuyla en geleneksel içeceklerimizden biri olan Türk kahvesi, 500 yıllık bir geçmişe sahip. Üstelik daima keyifli anlara eşlik etmesinin yanı sıra sağlığa da faydalı. Kalbe, cilde, metabolizmaya, strese iyi geldiği için diyetisyenler tarafından her gün içilmesi öneriliyor. Türk kahvesinin faydaları ile daha yakından tanışmaya ne dersiniz?

Metabolizmayı Hızlandırır

Türk kahvesi metabolizmayı hızlandırdığı için kilo vermeye yardım ediyor. Bu nedenle zayıflamak isteyen kişilerin her sabah aç karnına sade Türk kahvesi içmesi tavsiye ediliyor.

Kalbe İyi Gelir

Türk kahvesinin faydaları arasında kalbe iyi gelmesi de var. Damar tıkanıklığını engellediği gibi kalp hastalıklarına yakalanma riskini de %20 oranında düşürüyor.