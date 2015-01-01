Türkiye bu yıl ilk kez Cannes Lions’dan “Grand Prix” büyük ödülle döndü.

Bu yıl 62.'si düzenlenen Cannes Lions 2015, uzun bir haftayı geride bırakarak tamamlandı. Festivale 90 ülkeden 13.500 kişi katıldı ve 17 farklı kategoride ödül verildi. Bu yıl festivalde sosyal işler daha fazla onurlandırıldı ve önemsendi. Yeni ‘Glass Lions’ kategorisiyle Kadın Hakları’nın öne çıkması da bunun önemli bir göstergesi.Data, teknoloji ve fikirlerin ödüllendirildiği ilk kez gerçekleştirilen “Lions Innovation Festivali” Cannes’daki en büyük gelişme olarak değerlendirildi.Türk reklamcılar bu yıl Cannes’da 37.400 çalışmanın katıldığı dev bir ortamda büyük başarı elde ederek 1 Grand Prix, 1 Altın, 2 Gümüş ve 9 Bronz olmak üzere toplam 13 Aslan kazanmış oldu. Ayrıca 23 çalışma kısa listeye kalarak finalist sertifikası aldı.Medya dalında, kadına şiddete dur diyen "Vodafone Kırmızı Işık Aplikasyonu" ile Grand Prix alan Y&R Team Red, Mindshare, Random Works ve Vodafone Türkiye’yi gururlandırdı. Aynı kampanya 4 farklı kategoride 1’i Altın olmak üzere 7 Aslan kazandı.Samsung “Duyan eller” Projesi ile Leo Burnett İstanbul, Promo ve PR dalında 2 Bronz Aslan,Y&R Arçelik ile Outdoor kategorisinde 2 Bronz Aslan kampanya,Havas Worldwide İstanbul, Durex reklamı ile Outdoor kategorisinde 2 Bronz Aslan kampanya,Tribal Worldwide İstanbul, İş Bankası Digital bankacılık kampanyası ile Outdoor kategorisinde 3 Bronz Aslan kampanya,Concept İstanbul, Şekerbank kampanyası ile outdoor kategorisinde Bronz Aslan kazandılar.